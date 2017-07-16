Спокойствие по секретному адресу: женщин, бегущих от домашнего насилия, в Могилеве ждут в кризисном доме

Новости Беларуси. В Могилеве появился первый кризисный дом. Это такая мини-гостиница для женщин, которые страдают от домашнего насилия. Другими словами, от мужей-тиранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимость в таком доме появилась из-за увеличения обращений пострадавших. Если раньше женщины старались скрывать свою проблему, то сейчас стали чаще обращаться за помощью к специалистам. Кризисный дом – это не только убежище. Здесь с женщинами работает психолог, им помогают решить юридические вопросы. Юлия согласилась на съемку при условии, что ее лицо не покажут. Женщинам не идут синяки. Стыдно за мужа, с которым прожила 20 лет и воспитала сына.

Юлия, жертва домашнего насилия:

Последние несколько лет муж стал выпивать и распускать руки. Раньше терпела из-за того, что ребенка жалела, не хотелось его травмировать, чтобы рос в полноценной семье – мама, папа. А сейчас ребенок вырос, держаться мне не за что. Надоело его рукоприкладство, соседи все видят. Собралась с силами и решила просто уйти. В этом доме Юлия уже второй день. Здесь спокойно. Пока она одна, но, по словам работников центра соцзащиты, вскоре у нее появится еще две соседки. С похожей ситуацией, когда брак дал большую трещину и уже просто невмоготу. В кризисном доме сделано все, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Уютные спальные комнаты. Санузел с душевой и мини-прачечной. Комната отдыха, и, наконец, большая кухня, где на первое время есть все необходимое: чай, макароны и крупы.

Часто женщины уходят из дома с детьми. Этот вопрос здесь тоже предусмотрели. Наталья Евменькова, заведующий отделением центра социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева:

Иногда бояться к себе привлекать внимание. Поэтому звонят нам, обращаются к нам и мы заселяем в этот дом для того, чтобы человек в максимально короткое время смог решить свои проблемы жизненные. С обратившимися работает психолог, работа проводится колоссальная. Проблема домашнего насилия была, есть и, к сожалению, еще будет. С такими семьями работают соцслужбы, милиция, но искоренить причину не удается. Алкоголь туманит разум и развязывает руки. И зачастую пострадавшие даже не знают, где можно найти поддержки или боятся огласки.