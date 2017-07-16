Спокойствие по секретному адресу: женщин, бегущих от домашнего насилия, в Могилеве ждут в кризисном доме
Новости Беларуси. В Могилеве появился первый кризисный дом. Это такая мини-гостиница для женщин, которые страдают от домашнего насилия. Другими словами, от мужей-тиранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необходимость в таком доме появилась из-за увеличения обращений пострадавших. Если раньше женщины старались скрывать свою проблему, то сейчас стали чаще обращаться за помощью к специалистам. Кризисный дом – это не только убежище. Здесь с женщинами работает психолог, им помогают решить юридические вопросы.
Юлия согласилась на съемку при условии, что ее лицо не покажут. Женщинам не идут синяки. Стыдно за мужа, с которым прожила 20 лет и воспитала сына.
Юлия, жертва домашнего насилия:
Последние несколько лет муж стал выпивать и распускать руки. Раньше терпела из-за того, что ребенка жалела, не хотелось его травмировать, чтобы рос в полноценной семье – мама, папа. А сейчас ребенок вырос, держаться мне не за что. Надоело его рукоприкладство, соседи все видят. Собралась с силами и решила просто уйти.
В этом доме Юлия уже второй день. Здесь спокойно. Пока она одна, но, по словам работников центра соцзащиты, вскоре у нее появится еще две соседки. С похожей ситуацией, когда брак дал большую трещину и уже просто невмоготу.
В кризисном доме сделано все, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Уютные спальные комнаты. Санузел с душевой и мини-прачечной. Комната отдыха, и, наконец, большая кухня, где на первое время есть все необходимое: чай, макароны и крупы.
Часто женщины уходят из дома с детьми. Этот вопрос здесь тоже предусмотрели.
Наталья Евменькова, заведующий отделением центра социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева:
Иногда бояться к себе привлекать внимание. Поэтому звонят нам, обращаются к нам и мы заселяем в этот дом для того, чтобы человек в максимально короткое время смог решить свои проблемы жизненные. С обратившимися работает психолог, работа проводится колоссальная.
Проблема домашнего насилия была, есть и, к сожалению, еще будет. С такими семьями работают соцслужбы, милиция, но искоренить причину не удается. Алкоголь туманит разум и развязывает руки. И зачастую пострадавшие даже не знают, где можно найти поддержки или боятся огласки.
Наталья Евменькова, заведующий отделением центра социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева:
Здесь созданы все условия для того, чтобы мамы проживали с детьми. Есть игрушки, машинки, книги, наборы для рисования, чтобы ребенок мог подготовить уроки к школе.
Сейчас Юлии помогают решить юридические вопросы – с разводом и разделом имущества. А милиция разбирается с мужем-тираном. Адрес кризисного дома социальные службы держат в секрете. Жертвы домашнего насилия должны быть за себя спокойны.