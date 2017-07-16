Места проведения парадов и знаменитая «Белорусская ваза»: исторические факты Дня Независимости в Минске

Историки выделяют пять основных мест, где в столице проходили парады. Первое из них – Соборная площадь, ныне площадь Свободы. С 1925 года парады переместились на Кашарскую площадь, сейчас минчане знают ее как парк 40-летия октября.

Спустя 9 лет было построено здание нынешнего Дома правительства и парады начали проводить на площади Ленина.

Затем по 1984 год торжественные шествия принимала Октябрьская площадь. Там специально для выступлений партийных лидеров была построена трибуна.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, председатель Минского ГОО «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:

Площадь принимала парады по 1984 год, а вот в 1984 году в связи со строительством Двора Республики опять стала принимать парады площадь Ленина. И там парады проводились вплоть по 1997 год. И последнее место парадов, где мы сейчас находимся, с 2004 года. Тогда эта улица называла Варвашени. Сейчас это проспекта Машерова. А тогдашний проспект Машерова получил название проспект Победителей. Где и проходят парады по сей день. Изначально парады представляли собой исключительно смотр войск минского гарнизона. Начиная с 20-х годов, к торжеству добавилось шествие трудящихся и работников культурно-массовых сфер. Один из самых красочных парадов наша страна из года в год готовит ко Дню Независимости. Ранее этот праздник отмечали 27 июля. В этот день 1990 году Верховный совет БССР принял декларацию о государственном суверенитете Советской Беларуси. Впоследствии, в 1996 году белорусский народ высказался за перенос праздника с 27 июля на 3. Это дата – день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Вот уже 20 лет парад ко Дню Независимости ежегодно проходит 3 июля.

Разбавить парадную строгость яркой художественностью смог выдающийся режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, Николай Дудченко. Именно он разработал первый праздник города в 1986 году. Николай Григорьевич много лет занимается организацией масштабных столичных торжеств. На его счету масса необычных шоу – ночных, световых, водных.

Отличительная черта современных парадов – сочетание официальной части, которая предусматривает смотр техники, и художественно-культурной, когда праздничное шествие заставляет всех зрителей замереть от восторга.

Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, режиссер-постановщик, хореограф:

А как перейти от военного парада к гражданской форме? Там же нет четкого положения, ритмического шага нет. Есть другое. Есть образность. Я думаю, что со временем, когда возникли эти идеи движения парада и молодежного шествия, появились новые идеи. Они заключались в том, чтобы соединить первую часть и вторую, то есть военную и гражданскую, и чтобы они дали эмоциональный толчок для зрителей. Восхищение военными и уверенность в том, что молодежь в надежных руках для старшего поколения. В связи с тем, что мероприятие массовое, на подготовку уходит несколько месяцев кропотливого труда. За синхронными движениями – десятки репетиций. Ведь далеко не все участники шествия – люди сцены. Выступающих объединяет желание показать величие и могущество нашей страны.

Есть устоявшаяся модель, по которой строятся все парады. Но у Николая Григорьевича масса идей, как сделать действо еще более торжественным, душевным и величественным. Николай Дудченко, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, режиссер-постановщик, хореограф:

Можно военных построить в форме звезды, в форме какого-то самолета. Они идут тем же шагом, но тогда будут нести конкретный образ. А что касается молодежного шествия, то большие акценты, которые находятся в стационаре, это «Белорусская ваза». Кстати, это прообраз Слуцкого цветка. «Белорусская ваза», или прообраз Слуцкого цветка – яркая деталь парада, которую Николай Григорьевич относит к вещам искусства, несущим свою ценность и уникальность сквозь года.

Знаменитая «Белорусская ваза» связана с именем Георгия Борисовича Рабиля. Он продолжил дело заслуженного деятеля физической культуры Александра Алексеевича Губанова, автора знаменитой живой «вазы».

Евгений Рабиль, режиссер-постановщик финальной композиции «Белорусская ваза»:

Когда представляли Беларусь на парадах физкультурников, тогда она прозвучала. И в последствии, когда делали и Олимпийские игры, церемонию открытия, и еще другое, по всему Союзу ездили с ней, она всегда носила свое сокровенное название – «Белорусская ваза». Большая карьера Георгия Борисовича как постановщика массовых спортивных мероприятий началась в 1960 году в Демократической республике Вьетнам. Там он и сделал первую «вазу».

За плечами заслуженного тренера БССР более 40 лет работы на мировых спортивных форумах и множество вариантов композиции «ваза». Последний раз она расцвела в 1987 году, и с распадом Советского Союза была позабыта. Ровно через 30 лет, в 2007 году, «белорусская ваза» вновь украсила собою торжественное шествие. В День Независимости студенты Белорусского университета физической культуры выстроили 8-метровую 5-этажную «вазу». Каркас композиции сделали на предприятии по изготовлению аттракционов, по чертежам, которые у Георгия Борисовича остались еще с советских времен.

Сейчас дело отца продолжает Евгений Георгиевич Рабиль. Он готовит знаменитую «Белорусскую вазу» ко Дню Независимости-2017. Евгений Георгиевич благодарен отцу за точно разработанную концепцию создания уникальной конструкции. Евгений Рабиль, режиссер-постановщик финальной композиции «Белорусская ваза»:

Она семиметровая, оптимально всех диаметров, идеальных размеров. Она доработана до совершенства, уже дальше некуда. Выступления на «вазе» ограничены количеством используемых упражнений. Основной ритм задает музыка. Лучше всего подходит вальс, ведь это мелодия с развитием, в ней «ваза» раскрывается, словно цветок. Для Евгения Георгиевича большая честь продолжать дело отца. Его энтузиазм и желание сделать как можно лучше передается и участникам действа.