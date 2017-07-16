Помощь экологии с помощью пластилина: в Речице дети создают уникальные мультфильмы

Новости Беларуси. В Речице детей учат делать пластилиновые мультфильмы. Лепить на экологическую тематику решили в эколого-культурном центре два года назад. За это время руками детей созданы десятки анимационных фильмов, некоторые из них даже транслировались по телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответы на очень даже взрослые вопросы дети ищут при помощи своей фантазии и современных технологий. В арсенале – цифровая камера и специальное программное обеспечение. Но начинается все с детских рук.

Алина Морозова, юный аниматор:

У одного героя может быть 2-3 головы. Часто ли приходится менять головы? Когда как. Когда он смеется, ему все нравится, он полмультика может улыбаться, а когда что-то случилось, как, например, на нее напал паук и схватил в сети, она испугалась и сделала лицо такое. Мы каждый раз меняем.

С видом профессионала-мультипликатора о тонкостях процесса рассказывает 10-летняя Алина Морозова. В это время ее одногодка режиссирует на съемочной площадке.

Юрий Лабушев, юный аниматор:

Сейчас мы работаем над мультиком про двух монстров. У них была задача очистить наш мир от грязи, потому что они увидели нашу проблему, как мы засоряем землю. Дети делают пластилиновые фильмы практически самостоятельно. Базовые знания приобретаются за месяц-два занятий.

Алексей Дывыденко, юный аниматор:

Мы ставим, снимаем один кадр и потом переставляем потихоньку. Алеся Белая, руководитель экомультстудии, младший научный сотрудник Речицкого эколого-культурного центра:

Насколько актуально сейчас экологическое воспитание. И искали новые формы работы, в процессе мультипликации ребенок раскрывается. За два года работы студии создано почти полсотни работ, некоторые из которых уже успели побывать в эфире региональных телеканалов. Хороший старт для будущего аниматора.