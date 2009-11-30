Казахи медленно стареют, у них молодая кожа

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А у белорусок – славянская внешность, красивые глаза, светлые волосы. Дети у них получаются красивые

Из уездного города в мощную столицу Астана превратилась всего за десять лет. Каждая новостройка имеет уникальное архитектурное решение и название. Хотя сами местные уже успели переименовать новые объекты.

С высоты в 97 метров видно невооруженным глазом: дела у Казахстана идут в гору.

Дмитрий Шишонок, предприниматель, в Казахстане – с 5 лет:

- Обратите внимание на то здание – «зажигалкой» называется. Там есть еще два здания высоких – свечами их называют. Это народные названия.

Небоскребы, башенки из стекла и многомиллионные вложения. На возведение города-чуда понадобилось всего 10 лет. За это время население столицы выросло на 300 тысяч человек. То есть, сейчас здесь проживает примерно полмиллиона.

Эльвира Жайлаубаева:

- Торгово-развлекательный центр Хан-Шатыр. Внутри этого комплекса круглый год будет искусственный пляж с водоемом.

Три года назад Дмитрий Васильевич посмотрел на километры рекламных стендов проектировщиков города и сам затеял проект. Теперь его страна выгодный экономический партнер – и здесь можно строить не только сооружения, но и бизнес. Причем бизнес со страной, о которой он знает не понаслышке.

Древо жизни его совместного с белорусским предприятия выросло до 25 человек. Схема простая – из Ружан каждые три месяца в Астану прибывает вагон с комплектующими для мебели. Здесь ее собирают в столовые гарнитуры и спальни и продают по всему Казахстану.

Карлыгаш Байбаченова, заместитель директора белорусско-казахского мебельного производства:

- Мебель идет «на ура». Потому что, во-первых – качество, во-вторых – доступная цена для среднего покупателя.

Почему продукция не залеживается – потому что везде нужна качественная мебель. Ведь даже белорусский стол из ДСП, оказывается, прочнее местных деревянных аналогов. Дары белорусских лесов казахи выбирают с большими глазами, что само по себе странно с точки зрения их генетики.

В каждом казахстанском городе есть магазины белорусской мебели. Среди которой – и продукция Дмитрия Васильевича. Ведь у них и сосна не водится, и не растет берез.

Покупатели магазина:

- Все-таки белорусская мебель, она ценится. Пришли выбирать стол со стульями

- Белорусская мебель мне нравится, я с этой мебелью давно знакома.

БЕЛОРУССКИЕ ТРАКТОРЫ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

Здесь в казахстанском Семипалатинске – белорусское тракторное чудо уже давно перестали считать иностранцем. В Минске готовят комплектующие, а здесь казахские руки из них делают трактор и реализуют во всех сельских хозяйствах страны. Вот и получается, их пшеничные угодия – наша техническая мощь.

Рашид Таипов, коммерческий директор автосборочного завода (Семипалатинск):

- Она себя зарекомендовала как техника, которая не ломается. Любые климатические условия ей подходят. Даже в Африке эти трактора работают, а у нас на севере – сам бог велел!

На рынке Казахстана у нас есть конкуренты. Китайские, ташкентские и даже канадские трактора. Хотя традиционное понимание конкурент – здесь весьма призрачное. Сегодня тракторная доля минского завода здесь – 70%. О том, что сотрудничество с белорусами пойдет, как по маслу – Рашид был уверен. Но вот какие технические ноу-хау несет в себе белорусский зверь – сам не подозревал.

Рашид Таипов:

- Пять операций за раз делают. То есть пашут, сеют, укрывают, потом удобрение подсевают и сверху еще прикапывают – и это все за один заход. То есть крестьянин весной посадил и осенью только зашел.

Эта тракторная гвардия пока ждет сезона. Полторы тысячи машин уже продали. Теперь хотят удвоить ставки. Причем не только на полях, но и во всех коммунальных службах страны.

Рашид Таипов:

- Некоторое сравнение, может быть, МТЗ даже с Lombardini есть.

После увиденного Дмитрию Васильевичу не нужно было нас долго убеждать.

Дмитрий Шишонок:

- Продукция белорусских производителей в магазинах на первых полках. Везде плакаты призывные – купляйце беларускае.

В содержимом первых полок мы удостоверились. Холодильники, молоко и даже нижнее белье со знаком белорусского качества.

Здесь, в Казахстане, наши товары не первый день. Казалось бы, все давно завоевано. Осталось только расширять. И пускай этот рынок – зарубежный, но опыт строительства нашей экономики здесь готовы перенять.

Дмитрий Шишонок:

- Строят агрогородки для молодых семей. Дают дом - живи, работай. Что еще надо для семьи?



Дмитрий Шишонок:

- Я вообще чистый белорус. Говорят, ведешь себя как белорус. Спокойный такой, доверчивый. И внешность – белый. Как вы говорите, глаза васильковые.

Здесь с ним говорят на русском языке и преимущественно казахстанцы, но тоже с белорусскими фамилиями. Эта страна ославянилась почти наполовину еще с тех пор, когда здесь всем союзом поднимали целину. Пара белоруска-казах тут обычное дело. Причем, у второй стороны – в этом свой интерес.

Нагима Айтхожина, регистратор дворца бракосочетаний (Астана):

- Как у нас говорят, казахи медленно стареют, у них молодая кожа. А у белорусок – славянская внешность, красивые глаза, светлые волосы. Дети у них получаются красивые.