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Польша своими действиями расчищает проход для своих перевозчиков? Комментарий таможенного поста «Козловичи»

22 февраля 2023 17:44
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Железный занавес опускается. Польша ограничила движение грузовиков через единственный доступный для них погранпереход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После 21:00 в Беларусь вернулись 17 фур из пункта пропуска «Кукурыки».

Польша своими действиями расчищает проход для своих перевозчиков? Комментарий таможенного поста «Козловичи»-1

Несмотря на большие очереди – до полусотни километров, польская таможня продолжает оформлять не более 51 % грузового транспорта от установленных норм. Вместе с тем отказ в транзите целому ряду стран значительно разгружает поток с той стороны. Кажется, этим решением – ограничить движение большегрузов – Польша расчищает проход для своих же перевозчиков.

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Польша своими действиями расчищает проход для своих перевозчиков? Комментарий таможенного поста «Козловичи»-4

Дмитрий Деменчук, начальник таможенного поста «Козловичи»:
Принятая польской стороной мера была направлена в первую очередь по отношению к белорусским перевозчикам. Однако в апреле прошлого года Евросоюз уже вводил ограничения в отношении белорусских перевозчиков, и эти ограничения больше коснулись перевозчиков, зарегистрированных в таких странах, как Сербия, Македония, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Азербайджан, Армения. С момента вступления в силу данных ограничений польская сторона в Беларусь вернула 17 транспортных средств. Теперь эти иностранные перевозчики вынуждены прокладывать новые маршруты и менять логистику.

Белорусская таможня в свою очередь продолжит принимать все возможные меры для содействия развитию внешнеэкономической деятельности, максимально возможному оформлению транспорта на таможенной границе, а также эффективному осуществлению таможенного контроля в сложившихся условиях.

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Дмитрий Деменчук # Фотофакт

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