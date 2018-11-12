Белорусский пилот посадил самолёт в пелене тумана: видеофакт

Новости Беларуси. Полёт вслепую. Уникальное приземление самолёта в Минском национальном аэропорту обсуждают в эти дни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видео из кабины воздушного судна белорусской авиакомпании появилось в социальной сети одного из пилотов. Видимость в такой туманной завесе не превышает 150 метров. Как отметил сам пилот, в подобной ситуации доверять приходится системе самолёта и собственному многолетнему опыту. Который, к счастью, не подводит.