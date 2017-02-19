Беларусь продемонстрирует возможности оборонного сектора экономики страны в ОАЭ

Новости Беларуси. Быстроходный «Кайман» и броневик-амфибия. Беларусь продемонстрирует возможности оборонного сектора экономики страны в Абу-Даби. В Объединённых Арабских Эмиратах 19 февраля открывается самая авторитетная в регионе Ближнего Востока выставка вооружений. На «IDEX-2017» единый стенд белорусских производителей представит Госкомвоенпром.

В экспозиции – беспилотники, системы радиолокации, точная оптика, возможности по модернизации бронетехники и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны. Будет представлена и новинка – броневик «Кайман». Машина, весящая более семи тонн, может разгоняться по шоссе до скорости 100 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.