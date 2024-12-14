Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве

Еще больше трендов, интерактивности и живого контента. В Могилеве состоялся кастинг национального реалити «Фабрика блогеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоу такого уникального формата проводится впервые. Сотня кандидатов, харизматичных и креативных, популярных или только начинающих, приехала покорять сердца жюри. У каждого свой контент: сфера красоты, здоровья, юмор, спортивная тематика. Или жизнь, такая, какая она есть – за кадром.

Блогеры рассказали о себе, какую пользу несут аудитории, и продемонстрировали творческие способности. В проект попадут только 15 лучших.