Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве

Еще больше трендов, интерактивности и живого контента. В Могилеве состоялся кастинг национального реалити «Фабрика блогеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще больше трендов, интерактивности и живого контента. В Могилеве состоялся кастинг национального реалити «Фабрика блогеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шоу такого уникального формата проводится впервые. Сотня кандидатов, харизматичных и креативных, популярных или только начинающих, приехала покорять сердца жюри. У каждого свой контент: сфера красоты, здоровья, юмор, спортивная тематика. Или жизнь, такая, какая она есть – за кадром.
Блогеры рассказали о себе, какую пользу несут аудитории, и продемонстрировали творческие способности. В проект попадут только 15 лучших.
Считаю, что мы не конкуренты, мы такая дружная команда. И очень все творческие люди вместе собрались.
Невероятное приключение в моей жизни. Счастливый момент, и я счастлива здесь находиться в кругу очень талантливых людей.
Я люблю эту жизнь, живу ярко, красочно. Вот буквально два дня назад прилетела из Эмиратов и сразу сюда.
Я приехала из города Минска, сама родом из Барановичей. Приехала поучаствовать, заявить о себе. Мне очень интересно, я предвкушаю разные эмоции и знаю, что у меня все получится.
В проекте примут участие звездные менторы, в том числе из России. Планируется, что блогеры посетят знаковые места и предприятия Беларуси. Узнают больше о ее достижениях, чем смогут поделиться и со своими преданными подписчиками. Кроме звания лучшего, участников будет подстегивать и главный приз – 20 000 рублей.