Прямой эфир

Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве

14 декабря 2024 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще больше трендов, интерактивности и живого контента. В Могилеве состоялся кастинг национального реалити «Фабрика блогеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве-2

Шоу такого уникального формата проводится впервые. Сотня кандидатов, харизматичных и креативных, популярных или только начинающих, приехала покорять сердца жюри. У каждого свой контент: сфера красоты, здоровья, юмор, спортивная тематика. Или жизнь, такая, какая она есть – за кадром. 

Блогеры рассказали о себе, какую пользу несут аудитории, и продемонстрировали творческие способности. В проект попадут только 15 лучших. 

Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве-4

Считаю, что мы не конкуренты, мы такая дружная команда. И очень все творческие люди вместе собрались.

Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве-6

Невероятное приключение в моей жизни. Счастливый момент, и я счастлива здесь находиться в кругу очень талантливых людей.

Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве-8

Я люблю эту жизнь, живу ярко, красочно. Вот буквально два дня назад прилетела из Эмиратов и сразу сюда.

Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве-10

Я приехала из города Минска, сама родом из Барановичей. Приехала поучаствовать, заявить о себе. Мне очень интересно, я предвкушаю разные эмоции и знаю, что у меня все получится.

Кастинг первого национального реалити-шоу «Фабрика блогеров» прошёл в Могилёве-12

В проекте примут участие звездные менторы, в том числе из России. Планируется, что блогеры посетят знаковые места и предприятия Беларуси. Узнают больше о ее достижениях, чем смогут поделиться и со своими преданными подписчиками. Кроме звания лучшего, участников будет подстегивать и главный приз – 20 000 рублей.

# Молодежь Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Ода лётчикам, интерактивные выставки и квест – вот каким получился «Марафон единства» в Барановичах
14 декабря 2024 18:29

Ода лётчикам, интерактивные выставки и квест – вот каким получился «Марафон единства» в Барановичах

В лихие 90-е всё сошло на нет. Как Лукашенко не дал загубить всебелорусские стройки
14 декабря 2024 18:24

В лихие 90-е всё сошло на нет. Как Лукашенко не дал загубить всебелорусские стройки

Азарёнок: «А Батька ж говорил – с ноября по январь будет горячо. Повсюду»
14 декабря 2024 18:03

Азарёнок: «А Батька ж говорил – с ноября по январь будет горячо. Повсюду»