Прямой эфир

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?

12 марта 2021 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Зараз імгненна перасякаецца больш не існуючы кардон, паведамілі ў праграме «Цэнтральны рэгіён» на СТБ. Калісьці на гэтым месцы, дзе пачынаецца Валожынскі раён, праходзіла мяжа паміж Савецкай Беларуссю і Польшай. Мы рухаемся ў Ракаў. Гэты пасёлак набыў славу сталіцы кантрабандыстаў, а вядомым на ўвесь свет стаў дзякуючы Сяргею Пясецкаму. Аўтар біяграфічнага раману «Каханак Вялікай Мядзведзіцы» маляўніча апісвае тагачаснае жыццё Ракава і прадстаўнікоў гэтай рамантычнай, але вельмі рызыковай справы.

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-1

Ігар Мельнікаў, кандыдат гістарычных навук, аўтар экскурсійнага маршрута:
Гэты помнік паставілі ў 2019 годзе своеасаблівы знак у памяць Сяргея Пясецкага, які пахаваны ў Велікабрытаніі, але памяць пра яго твор «Каханак Вялікай Мядзведзіцы» жыве не толькі ў Ракаве, але і ва ўсёй Беларусі.

Яна Шыпко, карэспандэнт:
Што гэта быў за чалавек? Рамантык, авантурыст?

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-4

Ігар Мельнікаў:
Чалавек, які рамантычна апісаў гісторыю таго памежжа ў 20-я гады. Ракаў, дзякуючы Сяргею Пясецкаму, стаў вядомым на ўвесь свет як своеасаблівы беларускі Лас-Вегас, тэрыторыя, дзе былі рэстарацыі, гатэлі, меліны. Сёння гэта проста звычайная вёска, але дзякуючы Сяргею Пясецкаму мы ведаем і тое, што мяжа гэта былі і выведнікі, і барацьба савецкай памежнай службы з польскім КАП, розныя аспекты вельмі цяжкага жыцця беларуса на мяжы цывілізацый.

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-7

Я трымаю ў руках ДПУшную анкету. Зразумела, гэта ўжо рэканструкцыя, знятая с арыгінальнай анкеты. Такія складаліся ў тым ліку і на паслядоўнікаў Сяргея Пясецкага, якія пераходзілі мяжу.

Яна Шыпко:
Якім не пашанцавала…

Ігар Мельнікаў:
Так, якіх паймалі ці якія адмыслова ішлі ў рукі памежнікаў, каб застацца, напрыклад, у Савецкім Саюзе.

Яна Шыпко:
А былі такія з Польшы, хто хацеў застацца ? А чым яны кіраваліся?

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-10

Ігар Мельнікаў:
Моладзь хацела вучыцца ў ВНУ бескаштоўна, бо была інфармацыя, што ў Савецкай Беларусі можна вучыцца па-беларуску і бескаштоўна. Працаваць, таму што ў паўночна-ўсходніх ваяводствах Рэчы Паспалітай было кепска з працай, а тут нібыта была, і можна было нармальна, спакойна працаваць. Але ж тых, хто пераходзіў мяжу, вельмі часта не пакідалі на жыццё або працу ў БССР, іх накіроўвалі далёка ў Сібір ці за Ўрал. Так было да 1939 года.

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-13

Яна Шыпко:
Я ведаю, што ў гэты час ужо паступова выцяснялася кантрабандысцкая дзейнасць.

Ігар Мельнікаў:
Сяргей Пясецкі пісаў пра 1920 гады. У 30-я ён ужо не пісаў, не жыў на памежжы, але 30-я гады гэта зусім іншая рэчаіснасць. Гэта ўжо больш моцная ахова, умацаванні савецкага боку.

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-16

Дарэчы, наш сённяшні гід не толькі знакаміты гісторык, але і аўтар кніг пра малавядомую гісторыю Заходняй Атлантыды. Так ён заве беларускія землі, якія ў міжваенны час адышлі да Польшы. Напрыклад, над апошнім раманам спатрэбілася працаваць цэлых 15 год, каб здабыць унікальныя гістарычныя звесткі.

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-19

Ігар Мельнікаў:
Вось цэнтр Ракава, касцёл, які яшчэ цікавы тым, што ён пабудаваны з цэглы, з якой пабудаваны шэраг польскіх стражніц Корпуса аховы памежжа. Менавіта такі светлы колер. Касцёл яшчэ зафіксаваны на гэтым здымку 17 верасня 1939 года, вось гэтая вулачка, па ёй ужо рухаецца савецкая вайсковая тэхніка. Гэта ўжо аб’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

Яна Шыпко:
Нічога не захавалася, акрамя касцёла, так?

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-22

Ігар Мельнікаў:
На гэтай вулачцы дамы, яны ўжо перароблены, але Ракаў гэта адзін з першых пунктаў, куды зайшла Чырвоная армія ў 1939 годзе. Да вайны гэта вялікая колькасць рэстарацый, гатэлей, шыкоўныя цэнтры, меліны кантрабандыстаў. 1939-1941 год ужо досыць цяжкае існаванне, але да 1939 года тут былі цэнтры польскай выведкі. Зусім блізка, за лесам, была ўжо Савецкая Беларусь. Там была застава Вялікае сяло, якая ў 1941 годзе змагалася супраць немцаў.

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-25

Тут кантрабандыстаў, людзей, якія жылі на мяжы, было шмат, але ў 1940-1941 год яны сталі ахвярамі савецкіх рэпрэсій. Увогуле, праўда, дакументальных сведчанняў я не маю, але раптам былі і жаданні савецкіх улад выселіць вялікую колькасць насельніцтва, дэпартаваць. Гэтаму перашкодзіў напад Германіі на Савецкі Саюз. Як бы то ні было, зараз гэта ўжо не мястэчка, а маленькая вёска.

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-28

Яна Шыпко:
Атрымліваецца, што нягледзячы на тое, што пад Польшай гэта тэрыторыя была невялікі час, але нават знешне можна заўважыць розніцу.

Касцёл у цэнтры пабудаваны з такой цэглы, як польскія стражніцы. Што засталося ў Ракаве з 1920-х?-31

Ігар Мельнікаў:
На тэрыторыі Заходняй Беларусі не так знішчалася культавая архітэктура, як у БССР. Яшчэ ў 30-я гады на Ўсходзе паўзрывалі касцёлы і цэрквы. Тут яны яшчэ існавалі. Калі іх не знішчылі пасля вайны, то яны даходзілі да нашых дзён. На Ўсходзе, напрыклад, стары чалавек, бабуля задае пытанні: а хто вы, адкуль, а чаму прыехалі, чаму цікавіцеся? На заходнім баку людзі не пытаюцца пра гэта, і гэта адбітак той самай даваеннай мяжы. Хаця сёння гэта толькі гісторыя, пра якую варта пісаць і пра якую трэба расказваць на экскурсіях, старонках кніг і выставах.

«На Захадзе не верылі ў тое, што адбывалася ў БССР». Трагічная гісторыя княжацкай сям’і Друцкіх-Любецкіх (падрабязней тут).

# История # общество # Ігар Мельнікаў # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Блогер из Украины о фильме про «несметные» богатства Президента Беларуси: кино появилось ради мобилизации противников Лукашенко
12 марта 2021 14:07

Блогер из Украины о фильме про «несметные» богатства Президента Беларуси: кино появилось ради мобилизации противников Лукашенко

Александр Лукашенко: вакцина белорусская будет. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей
12 марта 2021 13:35

Александр Лукашенко: вакцина белорусская будет. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей

В Беларусь пришёл циклон «Клаус». Когда закончатся морозы?
12 марта 2021 11:37

В Беларусь пришёл циклон «Клаус». Когда закончатся морозы?