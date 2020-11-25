Вячеслав Данилович высказался о белорусском народе: «Это наше достижение самое главное»

Новости Беларуси. Люди, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Премьер-министр Беларуси 25 ноября вручил государственные награды работникам ключевых отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зал Дворца Республики пригласили около 40 наших соотечественников. Это труженики села, деятели культуры, науки, образования.

«Флаги не меняют на фермах?» Вот что говорят белорусы, которые получили госнаграды