Многодетная мама: Отдавая свой голос за кандидата, я выбираю не только свое будущее, но и будущее своих детей

Наталья Надольская, многодетная мама:

Я многодетная мама, и я очень счастлива. Не важно, сколько детей, важно, что у тебя в душе. Государство оказывает помощь. Я эту помощь ощущаю всегда. Чем бы ваш ребенок не занимался (или это развлечение, или это спорт, или это учеба), везде идет скидка. И единовременная помощь, и помощь на питание. Только рожайте, пожалуйста. Государство всегда поможет. Это все правда. И сейчас, когда у меня многодетная семья, я тем более пойду на выборы, потому что, отдавая свой голос за кандидата, я выбираю не только свое будущее, но и будущее своих детей. А я хочу, чтобы оно у них было светлым, мирным и обеспеченным.