Есть всё необходимое оборудование. Как студенты БГУ изучают дактилоскопию?
Дело раскрыто: кафедра криминалистики юридического факультета БГУ – ведущий учебный и научный центр в республике. Без грифа «секретно», в аудиториях криминалистического полигона хранятся лучшие экземпляры экспертной техники: фотооборудование, манекены, электронные сканеры и даже следственные наборы для обнаружения папиллярных узоров следов человека.
Вячеслав Шабанов, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета БГУ:
Кабинет дактилоскопии является частью криминалистического полигона. Дактилоскопия – способ идентификации личности по обнаруженным пальцам рук и ладоням. Задача дактилоскопии – обнаружение, фиксация, изъятие, исследование с точки зрения криминалистического воздействия папиллярных линий кожи человека. Задача наша – подготовить кадры таким образом, чтобы они могли быстро, ориентированно на местности определять стратегию.
Иван Лузгин, заведующий учебной лабораторией криминалистической техники и судебных экспертиз кафедры криминалистики юридического факультета БГУ:
Мы можем следы выявлять стандартно, когда у нас есть магнитная кисть. Может оказаться так, что у нас ничего в руках нет, тогда на местах происшествия берем песок и просто насыпаем.
Специальные порошки, дактопленки, перчатки. В арсенале профессионального криминалиста десятки инструментов, помогающих найти ответ на самый важный вопрос: кто совершил преступление? Прикоснуться к заветному серебряному чемоданчику предлагают и студентам БГУ. В стенах этой лаборатории каждый может примерить на себя роль настоящего детектива.
Вячеслав Шабанов:
Кисточки различного уровня. Вот магнитная кисть. Зеркало, которое позволяет обнаружить моменты в труднодоступных местах. Ножницы, ножи, компасы, все, что только можно. Вот, кажется, лак, а вообще уникальный. Им можно зафиксировать следы на сыпучих поверхностях. Отвертки, стамески, ключи, пила.
Идти по следам опытных педагогов очень увлекательно. Будущее белорусской криминалистики в надежных руках.
Егор Стариков, студент:
Интересно в данном кабинете раскрывается вся история, раньше могли использовать песок, то сейчас используют определенные порошки. Сегодня мы использовали металлический порошок, достаточно посмотреть, сколько здесь картинок, на каждой все прописано.
Уникальный кабинет дактилоскопии – подарок к 50-летнему юбилею кафедры криминалистики юридического факультета, которой в честь празднования было присвоено имя основателя кафедры, заслуженного деятеля науки Беларуси, профессора Андрея Васильевича Дулова.