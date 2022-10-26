Есть всё необходимое оборудование. Как студенты БГУ изучают дактилоскопию?

Дело раскрыто: кафедра криминалистики юридического факультета БГУ – ведущий учебный и научный центр в республике. Без грифа «секретно», в аудиториях криминалистического полигона хранятся лучшие экземпляры экспертной техники: фотооборудование, манекены, электронные сканеры и даже следственные наборы для обнаружения папиллярных узоров следов человека.

Вячеслав Шабанов, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета БГУ:

Кабинет дактилоскопии является частью криминалистического полигона. Дактилоскопия – способ идентификации личности по обнаруженным пальцам рук и ладоням. Задача дактилоскопии – обнаружение, фиксация, изъятие, исследование с точки зрения криминалистического воздействия папиллярных линий кожи человека. Задача наша – подготовить кадры таким образом, чтобы они могли быстро, ориентированно на местности определять стратегию.

Иван Лузгин, заведующий учебной лабораторией криминалистической техники и судебных экспертиз кафедры криминалистики юридического факультета БГУ:

Мы можем следы выявлять стандартно, когда у нас есть магнитная кисть. Может оказаться так, что у нас ничего в руках нет, тогда на местах происшествия берем песок и просто насыпаем.

Специальные порошки, дактопленки, перчатки. В арсенале профессионального криминалиста десятки инструментов, помогающих найти ответ на самый важный вопрос: кто совершил преступление? Прикоснуться к заветному серебряному чемоданчику предлагают и студентам БГУ. В стенах этой лаборатории каждый может примерить на себя роль настоящего детектива.

Вячеслав Шабанов:

Кисточки различного уровня. Вот магнитная кисть. Зеркало, которое позволяет обнаружить моменты в труднодоступных местах. Ножницы, ножи, компасы, все, что только можно. Вот, кажется, лак, а вообще уникальный. Им можно зафиксировать следы на сыпучих поверхностях. Отвертки, стамески, ключи, пила. Идти по следам опытных педагогов очень увлекательно. Будущее белорусской криминалистики в надежных руках.