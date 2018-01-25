Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани

15 наименований вместо двух – скоро можно увидеть на полках отечественных магазинов. А все благодаря модернизации и сотрудничеству с Академией наук. Именно опытные специалисты рассказали, как эффективно разводить и перерабатывать карпа, толстолобика, белого амура и щуку. Теперь эту рыбу можно отведать в желе, масла, томатном соусе и в собственном соку.

Валерий Гормаш, директор рыбокомбината:

Одна линия работает, а вторая вот-вот запустится. Обучаем персонал, будем открывать новые рабочие места, соответственно увеличится и производительность выпуска банок. Если сейчас мы выпускаем 8, то будет 12 тысяч банок в смену. Мы прорабатываем вопросы и выхода на российский рынок. Они готовы брать у нас нашу рыбу и реализовывать.

Пруды предприятия занимают около 2 тысяч гектаров. Улов – весомый, нагрузка на перерабатывающий конвейер большая. Скоро она достигнет до 20 тысяч банок в смену.