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Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани

25 января 2018 15:26
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Новости Беларуси. Гурману на заметку. Линейку продукции расширяют любанские рыбоводы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани -1

15 наименований вместо двух – скоро можно увидеть на полках отечественных магазинов. А все благодаря модернизации и сотрудничеству с Академией наук. Именно опытные специалисты рассказали, как эффективно разводить и перерабатывать карпа, толстолобика, белого амура и щуку. Теперь эту рыбу можно отведать в желе, масла, томатном соусе и в собственном соку.

Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани -4

Валерий Гормаш, директор рыбокомбината:
Одна линия работает, а вторая вот-вот запустится. Обучаем персонал, будем открывать новые рабочие места, соответственно увеличится и производительность выпуска банок. Если сейчас мы выпускаем 8, то будет 12 тысяч банок в смену. Мы прорабатываем вопросы и выхода на российский рынок. Они готовы брать у нас нашу рыбу и реализовывать.

Пруды предприятия занимают около 2 тысяч гектаров. Улов – весомый, нагрузка на перерабатывающий конвейер большая. Скоро она достигнет до 20 тысяч банок в смену.

Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани -7

Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани -9

# общество # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Валерий Гормаш

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