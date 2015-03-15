Кардинал Пьетро Паролин обратился к белорусским верующим с посланием от Папы Римского

Новости Беларуси. Белорусские дети получили благословение от посланника Святого престола. 15 марта утром прошла месса в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии. Кардинал Пьетро Паролин обратился к верующим с посланием от самого Папы Римского. Еще за несколько часов до богослужения возле костела собрались сотни христиан. Большинство из них пришли семьями.

А 14 марта Пьетро Паролин пообщался с католической молодежью в костеле Святых Симеона и Елены. На всенощную божественную литургию собрались верующие со всей Беларуси. Встречали Госсекретаря Ватикана по-белорусски гостеприимно — хлебом-солью. Еще до начала службы с приветственным словом к посланнику Папы Римского обратились представители католических епархий от каждой области, затем началась месса. Проповедь кардинал подготовил специально для белорусской молодежи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Верующие:

— Пришли помолиться все вместе, чтобы кардинал все свои цели, с которыми он приехал, чтобы все сбылось, чтобы все прошло хорошо. Возможно, чтобы Папа приехал в Беларусь.

— Меня сюда тянуло что-то внутри. Объединяет молодежь несомненно. И не только молодежь, а всех католиков, я думаю, страны и мира.