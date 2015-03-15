Председатель Конституционного Суда Беларуси торжественно вручил паспорта 14-летним ребятам

Новости Беларуси. По традиции в преддверии Дня Конституции во всех областях прошла акция «Мы — граждане Беларуси!». 14-летние ребята в торжественной обстановке получали паспорта из рук заслуженных людей страны. Среди них — депутаты, сенаторы, представители местной власти, ветераны войны и труда.

Главный документ 15 юношам и девушкам вручил и председатель Конституционного Суда — Петр Миклашевич. Примечательно, что церемония прошла непосредственно в зале Суда.

Кристина Сазановец, учащаяся средней школы №2 Кличева:

Я очень волновалась, но теперь почувствовала гордость за свою страну, то, что я гражданка Республики Беларусь.

Анна Гомеза, учащаяся гимназии № 75 Минска:

Прежде всего, гражданин Беларуси, наверное, тот человек, который самореализует себя, становится лучше, старается для своей родины, своей страны.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

Сегодня очень важно, чтобы юные граждане нашей страны как можно раньше осознали, что они не просто формально носят это звание, а на конституционном уровне обладают правами, свободами и, с другой стороны, обязанностями.

Затем подросткам, шагнувшим во взрослую жизнь, подарили на память красочное издание «Я — гражданин Беларуси» и стилизованные обложки для паспорта, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.