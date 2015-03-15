Новости Беларуси. Его имя вписано в один ряд с Эйнштейном, Кюри, Ландау и Капицей. Одному из крупнейших ученых современности, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову исполняется 85 лет. Родился будущий вице-президент Российской академии наук в Витебске. Физикой увлекся еще в школе, которую окончил с золотой медалью.

Несмотря на то, что большую часть жизни прожил в России, связи с родиной никогда не прерывал. В 2001 году Жоресу Ивановичу вручена одна из самых высоких наград нашей Республики — орден Франциска Скорины, а в 2009 — орден Дружбы народов.

Жорес Алферов — автор фундаментальных работ в области физики и квантовой электроники. Ему принадлежит более 500 научных работ и полусотни изобретений. Благодаря его исследованиям мир получил мобильные телефоны, проигрыватели компакт-дисков, светодиоды и солнечные батареи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.