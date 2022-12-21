Караоке с Дедом Морозом и литературное гадание! «Библионочь» прошла в Мяделе

К акции присоединилась и наш корреспондент Влада Родовская.

Новости Беларуси. Новогодний бум в книгохранилище. Акция «Библионочь» прошла в Мядельской центральной районной библиотеке имени Максима Танка. Для гостей подготовили интерактивные площадки, караоке с Дедом Морозом и даже литературное гадание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Влада Родовская, корреспондент:

На один вечер Мядельская центральная районная библиотека имени Максима Танка превратилась в настоящее культурное арт-пространство. У читателей появилась возможность познакомиться с интересными людьми, открыть для себя новых авторов и даже пройти необычные мастер-классы.

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