Прямой эфир

Караоке с Дедом Морозом и литературное гадание! «Библионочь» прошла в Мяделе

21 декабря 2022 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новогодний бум в книгохранилище. Акция «Библионочь» прошла в Мядельской центральной районной библиотеке имени Максима Танка. Для гостей подготовили интерактивные площадки, караоке с Дедом Морозом и даже литературное гадание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К акции присоединилась и наш корреспондент Влада Родовская.

Караоке с Дедом Морозом и литературное гадание! «Библионочь» прошла в Мяделе-1

Влада Родовская, корреспондент:
На один вечер Мядельская центральная районная библиотека имени Максима Танка превратилась в настоящее культурное арт-пространство. У читателей появилась возможность познакомиться с интересными людьми, открыть для себя новых авторов и даже пройти необычные мастер-классы.

Далее смотрите в видеоматериале.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Библиотеки в Беларуси # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
НОК поздравил воспитанников Бабичской школы-интерната
21 декабря 2022 14:16

НОК поздравил воспитанников Бабичской школы-интерната

Министерство культуры присоединилось к акции «Наши дети»
21 декабря 2022 13:52

Министерство культуры присоединилось к акции «Наши дети»

«Эта техника фотопечати изобретена в XIX веке». Ботанический сад запустил практикум по цианотипии
21 декабря 2022 13:45

«Эта техника фотопечати изобретена в XIX веке». Ботанический сад запустил практикум по цианотипии