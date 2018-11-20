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Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье

20 ноября 2018 13:52
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Новости Беларуси. Милицейская элита. Столичный ОМОН отмечает 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Уручье на территории отряда милиции особого назначения в марте планируют установить памятный знак.

20 ноября на месте будущего памятника заложили капсулу, а руководству подразделения священнослужители вручили хоругвь.

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье -1

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье -3

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье -5

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье -7

С юбилеем бойцов отряда поздравило руководство столичной милиции.

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье -10

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Достаточно длительный период занял вопрос проектирования. Мы пришли к такой идее, что это будет наш символ, наша эмблема – золотой атакующий орел, который слетает со скалы – в том числе в память о наших товарищах, которых с нами нет.

Главная задача столичного ОМОНа – обеспечение правопорядка и борьба с преступностью. За 30 лет его бойцы пресекли тысячи правонарушений. В юбилейный день лучших сотрудников отметили наградами.

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье -13

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье -15

Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье -17

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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