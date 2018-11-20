Капсулу на месте будущего памятника заложили на территории отряда ОМОН в Уручье

Новости Беларуси. Милицейская элита. Столичный ОМОН отмечает 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Уручье на территории отряда милиции особого назначения в марте планируют установить памятный знак.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Достаточно длительный период занял вопрос проектирования. Мы пришли к такой идее, что это будет наш символ, наша эмблема – золотой атакующий орел, который слетает со скалы – в том числе в память о наших товарищах, которых с нами нет.

Главная задача столичного ОМОНа – обеспечение правопорядка и борьба с преступностью. За 30 лет его бойцы пресекли тысячи правонарушений. В юбилейный день лучших сотрудников отметили наградами.