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Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи

25 января 2019 21:12
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Новости Беларуси. Бассейн, компьютерный и музыкальный классы, спортивный зал – все это уже 28 января смогут оценить маленькие жители микрорайона Брилевичи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи-1

На строительство детского сада ушло чуть меньше года. В итоге столица получила еще одну современную базу для всестороннего развития детей.

Подробнее в видеоматериале Вероники Белозарович.

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи-4


Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи-6

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи-8

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи-10

Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи-12

# Детские сады в Минске # общество # Фотофакт

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