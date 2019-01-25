Новый детский сад открыли в микрорайоне Брилевичи

Новости Беларуси. Бассейн, компьютерный и музыкальный классы, спортивный зал – все это уже 28 января смогут оценить маленькие жители микрорайона Брилевичи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На строительство детского сада ушло чуть меньше года. В итоге столица получила еще одну современную базу для всестороннего развития детей.