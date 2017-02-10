Более 70 новых детских садов появится в Беларуси в ближайшие три года

Новости Беларуси. В ближайшие три года в Беларуси появится почти сотня новых детских садов. Увеличение рождаемости не только в столице, но и в регионах требует новых условий. Кроме социального строительства, это разработка меню, создание спортивных секций и закупка оборудования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Егор Ракуть в свои 5 лет без труда решает задачи. А 6-летняя Нелли Синчук бегло читает по слогам. Это все белорусские образовательные методики.

Нелли Синчук, дошкольник:

Я люблю в детском саду рисовать.

В этом детском саду подходят к занятиям многогранно – развивать детей, физически и эстетически. Тем более что база позволяет: все по последнему слову, есть даже свой фитнес-зал. Исправить осанку, плоскостопие и даже зрение помогут детские тренажеры.

Мария Турецкая, мама дошкольника:

Общение с детьми много дает, ребенок стал развиваться. Плата довольно-таки нормальная.

И действительно, дошкольное образование сегодня доступно абсолютно каждому белорусу. И уход, и воспитание, и питание.

Галина Буро, СТВ:

Один день питания в детском саду обходится родителям почти в 2 рубля. Поесть полноценно дома за такие деньги – практически невозможно. А здесь – сбалансированное трехразовое питание. Меню разработали технологи и одобрили детские врачи.

Родителям нравятся цены, а детям – вкус.

Сергей Богдевич, дошкольник:

Я хочу стать шеф-поваром.

Только в Гродно в детских садах занимается более 18 тысяч детей. Задача воспитателей – научить, развить и уберечь от опасности. Здания оснащены видеокамерами, обязательная чистота и даже полы из натурального дерева. А над художественным оформлением каждой группы работает штатный дизайнер.

Жанна Козлович, заведующий ясли-садом №101 города Гродно:

Появились такие проекты, как зимний сад, в котором мы сейчас находимся, дизайн-проект «Город мастеров» по формированию национального самосознания.

Формируют сегодня в садах и бережное отношение к энергоресурсам. За вопросом экологии – будущее.

Елена Пахомова, заведующий сектором образования отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома:

Один из детских садов города был оборудован термошубой, были заменены окна, установлена солнечная батарея на крыше. Это позволило сэкономить теплоэлектроэнергию практически в три раза.

Разрабатываются новые методики, создаются школы для родителей, решается вопрос шаговой доступности детских садов. В ближайшие три года в стране появится более семидесяти новых детских садов, большинство – в регионах.