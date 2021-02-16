Канопацкая о Бабарико: «Пытался за политическими идеями скрыть свои экономические правонарушения»

Новости Беларуси. Судебное разбирательство по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля в суде Московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Судебное разбирательство по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля в суде Московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, корреспондент:
На чем в суде будет строиться защита экс-председателя Белгазпромбанка, покажет время. Хотя уже сейчас очевидно – Виктора Бабарико бывшие политические оппоненты со счетов списали. Коллега по кандидатским амбициям Анна Канопацкая на досудебном заседании была, но, видимо, не по душу топ-менеджера.
Анна Канопацкая:
Для меня это человек, который пытался за политическими идеями скрыть свои экономические правонарушения. Человеку нужно было сесть политическим заключенным, а не экономическим. Потому что за экономические преступления у нас предусмотрены 13 и 15 лет лишения свободы, а по политически мотивированным правонарушениям можно выйти и через 5-7 лет.