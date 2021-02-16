Канопацкая о Бабарико: «Пытался за политическими идеями скрыть свои экономические правонарушения»

Ксения Худолей, корреспондент: На чем в суде будет строиться защита экс-председателя Белгазпромбанка, покажет время. Хотя уже сейчас очевидно – Виктора Бабарико бывшие политические оппоненты со счетов списали. Коллега по кандидатским амбициям Анна Канопацкая на досудебном заседании была, но, видимо, не по душу топ-менеджера.

Анна Канопацкая:

Для меня это человек, который пытался за политическими идеями скрыть свои экономические правонарушения. Человеку нужно было сесть политическим заключенным, а не экономическим. Потому что за экономические преступления у нас предусмотрены 13 и 15 лет лишения свободы, а по политически мотивированным правонарушениям можно выйти и через 5-7 лет.