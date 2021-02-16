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Канопацкая о Бабарико: «Пытался за политическими идеями скрыть свои экономические правонарушения»

16 февраля 2021 17:22
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Новости Беларуси. Судебное разбирательство по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля в суде Московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канопацкая о Бабарико: «Пытался за политическими идеями скрыть свои экономические правонарушения»-1

Ксения Худолей, корреспондент:
На чем в суде будет строиться защита экс-председателя Белгазпромбанка, покажет время. Хотя уже сейчас очевидно – Виктора Бабарико бывшие политические оппоненты со счетов списали. Коллега по кандидатским амбициям Анна Канопацкая на досудебном заседании была, но, видимо, не по душу топ-менеджера.

Канопацкая о Бабарико: «Пытался за политическими идеями скрыть свои экономические правонарушения»-4

Анна Канопацкая:
Для меня это человек, который пытался за политическими идеями скрыть свои экономические правонарушения. Человеку нужно было сесть политическим заключенным, а не экономическим. Потому что за экономические преступления у нас предусмотрены 13 и 15 лет лишения свободы, а по политически мотивированным правонарушениям можно выйти и через 5-7 лет.

# Судебная система Беларуси # общество # Анна Канопацкая # Виктор Бабарико # Ксения Худолей # Фотофакт

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