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Минздрав вынес на общественное обсуждение обновленную редакцию правил медицинской этики

20 июля 2018 19:25
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Новости Беларуси. В ней будут урегулированы наиболее острые моменты во взаимоотношениях «врач-пациент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий проект, разработанный еще в 2016 году, вызвал бурную общественную дискуссию. В Минздрав поступило более 200 предложений. В новом документе не планируется закреплять детальное описание внешнего вида медработников. Акцент будет сделан на вежливости, сдержанности и толерантности.

Минздрав вынес на общественное обсуждение обновленную редакцию правил медицинской этики-1

Ольга Маршалко, начальник управления кадровой политики Министерства здравоохранения Беларуси:
Был рассмотрен вопрос по внесению в программы подготовки медицинских работников таких дисциплин, как конфликтология, психология, этико-деонтология. То есть расширить количество часов по данным дисциплинам, активно внедрять в процесс образования новые технологии, которые будут способствовать развитию коммуникативных навыков не только у студентов, но и у медицинских работников, уже имеющих диплом.

Минздрав вынес на общественное обсуждение обновленную редакцию правил медицинской этики-4

Общественное обсуждение правил медицинской этики пройдет в течение месяца. Документ разместили на сайте Министерства здравоохранения.

Ознакомиться и принять участие в обсуждении можно здесь.

# Медицина # общество # Ольга Маршалко # Фотофакт

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