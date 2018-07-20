Минздрав вынес на общественное обсуждение обновленную редакцию правил медицинской этики

Новости Беларуси. В ней будут урегулированы наиболее острые моменты во взаимоотношениях «врач-пациент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий проект, разработанный еще в 2016 году, вызвал бурную общественную дискуссию. В Минздрав поступило более 200 предложений. В новом документе не планируется закреплять детальное описание внешнего вида медработников. Акцент будет сделан на вежливости, сдержанности и толерантности.