Сотрудницы МЧС вступили в Белорусский союз женщин

Новости Беларуси. Пополнение в Белорусском союзе женщин: в их ряды 20 июля вступили сотрудницы МЧС. Это свыше 11 % от всех работников ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пополнение в Белорусском союзе женщин: в их ряды 20 июля вступили сотрудницы МЧС. Это свыше 11 % от всех работников ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в структуре министерства появится 21 первичная организация: во всех областных управлениях, в центральном аппарате, университете гражданской защиты, отряде спецназначения и авиации.
Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Самое главное прозвучало сегодня на конференции: Беларусь – наш общий дом. Если мы хотим, чтобы у нас в доме было уютно, тепло, хорошо, мы должны сами в этом участвовать. Погоду в доме делают женщины. Поэтому если женщины объединяются, то это очень хорошо. И раз есть такое желание, мы всегда готовы принять в свои ряды женщин, которые несут светлое, доброе и хотят активно участвовать в жизни страны.
Белорусский союз женщин уже насчитывает более 140 тысяч единомышленниц. Они активно реализуют социальные проекты, связанные с поддержкой молодых семей, женского предпринимательства, культурой и историей страны.