Сотрудницы МЧС вступили в Белорусский союз женщин

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Самое главное прозвучало сегодня на конференции: Беларусь – наш общий дом. Если мы хотим, чтобы у нас в доме было уютно, тепло, хорошо, мы должны сами в этом участвовать. Погоду в доме делают женщины. Поэтому если женщины объединяются, то это очень хорошо. И раз есть такое желание, мы всегда готовы принять в свои ряды женщин, которые несут светлое, доброе и хотят активно участвовать в жизни страны.