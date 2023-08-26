Кандидат наук: нам нужно отойти от восприятия образования как услуги, потребитель не должен формировать запрос

Новости Беларуси. Сфера образования не сходит с новостной ленты. «Лицо» высшего образования, университетской интеллигенции и вызовы гуманитарной направленности – все эти темы продолжает обсуждать экспертное сообщество страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тон задан программной речью Президента.

Напомним, 25 августа глава государства посетил Белгосуниверситет. В ведущем вузе страны на встрече с ректорами состоялся очень откровенный разговор. Александр Лукашенко поднял самые острые темы и моменты: от вопросов к самой системе образования до внутренней культуры взаимоотношений, сложившейся в последние годы в жизни вузов страны.

Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук, председатель совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза:

Нам нужно, наверное, отойти от вопроса восприятия образования как услуги, то есть потребитель не должен формировать запрос. Мы должны очень четко понимать грань. Высшее образование должно все-таки иметь элемент элитарности, но просил бы меня правильно понять – элитарности в запросе к студенту, к его способностям. Нельзя высшее образование покупать в прямом смысле этого слова, оплачивая эту услугу, нужно иметь к этому способности. Мы напрямую заинтересованы в этом вопросе, так как нам нужны высококвалифицированные специалисты на выходе.