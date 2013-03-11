Глава администрации Фрунзенского района рассказал о планах застройки района на 2013 год

Из девяти районов Минска самый крупный - Фрунзенский. Он стремительно застраивается, его инфраструктура растет. Какой станет эта часть города в ближайшее время ведущая программы «Большой город» на СТВ узнала у Бориса Васильева, главы администрации Фрунзенского района.

Фрунзенский район уже сегодня самый большой. Как будут меняться его границы в будущем? Он будет расти?

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:

В скором времени границы меняться не будут, потому что мы уже освоили всю территорию до кольцевой. А известно, что пока город не будет расширяться за пределы кольцевой дороги. В то же время у нас еще внутри района есть ряд территорий, которые можно трансформировать. В частности, зону частной застройки трансформировать в зону многоэтажной застройки. И, конечно же, сегодня на слуху микрорайоны Каменная горка, Масюковщина, Домбровка, Сухарево - там ведется интенсивное строительство. Поэтому на ближайшие годы планируем освоить эти территории.

Буквально пару лет назад на той же Каменной горке не было такой застройки. Сколько лет понадобилось, чтобы возвести район?

Борис Васильев:

Практически за 5 лет мы его полностью сделали. В этом году практически все уже там застроится. Имеется в виду жилье. Что касается социальной инфраструктуры, то она, конечно, еще не полностью реализована, но до 2015 года мы планируем завершить строительство всех тех объектов, которые сегодня ожидаются населением.

Но, согласитесь, инфраструктура отстает...

Борис Васильев:

Да, отстает. По мнению жителей, это вопросы, прежде всего, обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях. Но мы в прошлом году сдали 3 детских сада, в этом уже 3 строятся, 2 из них будем сдавать. Одну школу сдали в прошлом году, в этом уже сдали. Эта программа реализуется. Также жителей беспокоит отсутствие торговых объектов шаговой доступности. Мы сегодня отстаем где-то на 85%, но к 2015 году у нас будет перевыполнение этого показателя. Например, в микрорайонах Каменная горка и Масюковщина сегодня реализуется 34 инвестиционных объекта. Мы в 2013 году сдадим 10 многофункциональных торговых центров. Я думаю, что в ближайшие годы эта проблема полностью решится. Люди видят, как идет интенсивное строительство. Кроме того, в прошлом году мы открыли 62 магазина шаговой доступности, 87 объектов бытового обслуживания и в этом еще году 36 магазинов шаговой доступности должны вступить в строй. Но это не только магазины, а и аптеки, почта и так далее.

50% строительства жилья приходится на Фрунзенский район. Достаточно много. Сейчас очень много проблемных домов, то есть тех, которые отстают по срокам, не успевают. И часто можно видеть на телевидении такие сюжеты, где люди жалуются на недофинансирование или на затяжку сроков и тому подобное. Много у вас проблемных домов? Часто приходится решать такие вопросы?

Борис Васильев:

Действительно, эта тема очень актуальна. Если говорить о количестве жилья, то мы в прошлом году сдали 472 тысячи м², а город сдал 1 миллион м². То, что такое количество строится на нашей территории, обусловливает и то количество обращений граждан, которое идет в наш район. В прошлом году мы получили более тысячи заявлений граждан по поводу тех или иных вопросов, связанных со строительством жилья. У нас выросло количество обращений в несколько раз. Это связано с процессами в строительной отрасли, которые произошли в последние годы в связи с ростом стоимости и так далее. А что касается проблемных домов, то они, конечно, существуют. Но разработана программа, которая утверждена на уровне Мингорисполкома. В ближайшее время, 100% в этом году, по всем тем объектам, которые попали в число недостроев, работы будут закончены. Конечно, есть ряд домов, которые строят коммерческие структуры. Там ситуация намного сложнее. Эта тема вообще достаточно сложная, трудная, тяжелая, неприятная для жителей. Но мы всегда участвуем в этих процессах. Если люди обращаются, то мы всеми силами стараемся рассмотреть эту ситуацию и принять какое-то организационное решение.

Получается так: строят коммерческие структуры и отстают, допустим, по срокам, а отвечать и реагировать на жалобы нужно вам.

Борис Васильев:

Да, здесь срабатывает требование и руководства страны, и руководства Мингорисполкома о том, что местные органы власти должны оказывать содействие. И в законе прописано, что мы должны обеспечивать контрольные функции за строительством, хотя понятно, что специалистов по рассмотрению ведения бухгалтерии, например, у нас в администрации нет. Но в то же время мы берем эти вопросы на заметку и решаем различными мерами организационного характера: заслушиваем заседания администрации, требуем от руководителей выполнения должностных обязанностей, вносим предложения об освобождении руководителей строительных организаций от занимаемых должностей. Если говорить юридически то, допустим, если человек заключил договор со строительной организацией, то это уже договорные отношения. То есть, образно говоря, Иванов заключил с какой-то фирмой договор. И формально нам можно сказать: товарищ, обращайтесь в суд. Но мы понимаем, что это процесс не совсем продуктивный и длительный, поэтому мы административными методами стараемся рассмотреть ситуацию. Если надо, оказываем содействие этим организациям. Если надо, заставляем.

Доверие в большей или меньшей степени к власти есть, но люди идут к вам за какой-то правдой... С какими вопросами обращаются? Строительство, мы выяснили. Что еще волнует людей?

Борис Васильев:

Если коротко сказать, то со всеми вопросами. Это строительство, система жилищно-коммунального хозяйства - вечная тема: залили, соседи шумят, выгул собак, благоустройство территории. Есть вопросы по начислению пенсий, постановки на очередь, вопросы трудоустройства, размещения ребенка в детском саду и так далее. Поэтому перед каждым структурным подразделением поставлена задача контролировать и отвечать на все вопросы в рамках действующего законодательства.

Бори Васильевич, вы сами долго работали в системе ЖКХ. Можно ли решить коммунальные вопросы одним махом? Возможно ли их вообще решить?

Борис Васильев:

Одним махом ничего нельзя решить, на мой взгляд. Везде должны работать профессионалы. Только на первый взгляд кажется, что все очень просто. Ситуация, на мой взгляд, прежде всего лежит в области экономики. Недавно Глава администрации президента провел ряд совещаний, в том числе посещал наш район - один из наших ЖЭСов. Был дан ряд поручений в этой части. Я думаю, это сфера, которой надо постоянно заниматься. Но если говорить о субъектах, которые участвуют в этой теме, то, здесь два направления. С одной стороны, это жилищно-коммунальные организации и небольшой отряд коммерческих организаций, которые, к сожалению, очень робко входят в этот рынок (причина, конечно, в экономике - отсутствие прибыли, что является причиной того, что туда организации коммерческие не идут). С другой стороны, мы - потребители, которые может быть и не должны так тонко разбираться во всех вопросах, но, на мой взгляд, нам надо сегодня трансформировать систему так, чтобы наши интересы, как жителей, были учтены, но при этом мы четко понимали, как складывается экономика. Сегодня я могу привести пример по Каменной горке ЖЭС-128. Там надо по штатному расписанию 95 дворников, работников по комплексной уборке, а их работает 36 человек. То есть 1/3 нормы не может выполняться. Но люди же и не должны это принимать во внимание. Они задают вопрос- почему? Здесь комплекс мер, который, на мой взгляд, мы должны решить.

А какая тактика и стратегия поможет поддерживать систему ЖКХ на должном уровне, чтобы жалоб стало меньше?

Борис Васильев:

Здесь первое, что надо смотреть, вопросы организации труда этих предприятий, оплату труда и взаимодействие с органами местного самоуправления. В том числе есть комитеты территориально-общественного соуправления - это нижнее звено самоуправления. У нас есть опыт, когда через вот такую активность населения решаются многие вопросы.

Борис Анатольевич, у вас в районе строятся замечательные школы. Кто помогает с финансами? Или все за свой счет?

Борис Васильев:

У нас источник один - бюджет города, если говорить о школах и детских домах. Поэтому все планы, которые сегодня реализуются, принимаются на сессии депутатами горсоветов в зависимости от возможностей города.

А что с экономикой района? Понятно, что развитие района определяет все. Как у вас дела с экономическими показателями?

Борис Васильев:

Надо сказать, что в прошлом году мы достаточно хорошо отработали, хотя не все показатели были выполнены. Наши предприятия выпустили продукцию на 570 миллионов долларов. Это больше, чем в предыдущем году. Наша доля в копилку города составляет около 6%, это за счет наших промышленных предприятий. Что касается непосредственно структуры предприятий, то у нас 37 предприятий численностью свыше 100 человек - это официально учтенные предприятия. Также у нас большая армия малых предприятий, индивидуальных предпринимателей - более 21 тысячи. И если в 2011 году их доля в экономике через налоги составляла 30%, то в 2012 уже 45%. То есть мы работаем с этой категорией предпринимателей. Разработана комплексная программа развития малого предпринимательства на 2013-2015 годы. Собственного говоря, здесь тоже есть динамика. Я могу привести один пример. Когда мы проводили заседание администрации по задачам на 2012 год, мы попросили малые предприятия сделать выставку тех идей, которые они хотели бы реализовать. Один молодой человек предоставил свою идею изготовления маленьких листочков, которые оказываются импортом для нашей республики. Мы то не производили эту продукцию. К концу года, благодаря тому, что он получил государственную поддержку из Мингорисполкома, он организовал выпуск этой продукции. Это маленький пример того, как наши предприниматели реализуют свои планы. Мы в прошлом году открыли 32 новых предприятия. И, если говорить об этой категории, уже в этом году мы зарегистрировали более тысячи малых предприятий и более трех тысяч индивидуальных предпринимателей.

Малый бизнес - почти половина вашего бюджета. А на чем предприниматели специализируются?

Борис Васильев:

Разные сферы деятельности. Это и производство мебели, и электротехническая продукция, и печатная продукция, медицинские услуги. Здесь надо отметить, что сегодня в Минске организовать серьезное производство достаточно сложно, потому что у нас не хватает площадей. Это одна из проблем, которая сегодня в Минске существует. Но мы анализируем использование площадей, которыми располагают наши большие предприятия. Разработана программа для того, чтобы малые предприятия могли разместиться на площадях уже существующих предприятий. Кроме того, у нас создан инкубатор - НПО «Центр». Там работает более 25 предприятий малого бизнеса. Вот такие формы позволяют желающим разместить свой бизнес.

Вы говорили о малом бизнесе, а если говорить о больших предприятиях. Сейчас очень много говорят о модернизации предприятий. Нужна ли какая-то модернизация вашим предприятиям? Какая именно? Что это даст?

Борис Васильев:

Модернизация обязательно нужна. Она происходит постоянно, ежегодно. В 2013 году наши предприятия планируют вложить в модернизацию более 300 миллиардов рублей. Конечно, это прежде всего новые технологические линии, модернизация существующего оборудования, закупка новых станков и механизмов для того, чтобы повысить производительность.

Это общие цифры. Может вы приведете какие-то примеры?

Борис Васильев:

Я могу привести пример предприятия ЧУП «Светоприбор». Это предприятие от общества слепых, где более 1,5 тысяч сотрудников, в том числе более 50% - инвалиды. Это предприятие выполняет и большую социальную функцию. В прошлом году они более чем на 1 миллион долларов купили оборудование. В этом году то же самое. Это новые станки по литью пластмассовых изделий. Они специализируются на выпуске электротехнической продукции, то есть это розетки и продукция такого характера. Сегодня эта продукция практически на всем пространстве СНГ продается и она востребована. У нас сейчас была казахская делегация и мы выяснили, что эта продукция известна в Казахстане. Мало того, китайцы подделывают ее для того, чтобы легче было продать. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы через модернизацию реализовали программу импортозамещения, увеличения экспорта, потому что экспорт - это сальдо, а сальдо - это обеспечение и реализация всех наших программ. Опять же, закупка нового импортного оборудования. Мы не все можем сделать не потому, что мы не все умеем, а это практически невозможно. Это практика всего мира.

От этого и зарплата будет зависеть?

Борис Васильев:

Естественно, потому что повышение производительности труда - это повышение рентабельности и возможность увеличения зарплаты. По повышению заработной платы тоже существуют определенные планы и задачи. Сегодня заработная плата в среднем по району составляет более 5 миллионов, скажем так. И она будет повышаться в тех рамках, которые запланировали мы своими решениями и решениями Правительства. То есть все предприятия имеют ту же программу повышения заработной платы. Я уверен, что эта программа будет выполняться.