Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске

Новости Беларуси. Заросло и местами даже разрушилось. В столичном Музее валунов – ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь начали восстанавливать дорожки и лестницы.
Новости Беларуси. Заросло и местами даже разрушилось. В столичном Музее валунов – ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь начали восстанавливать дорожки и лестницы.
Это первые глобальные работы с момента появления парка. Здесь свыше 2,5 тысяч камней. С высоты птичьего полета получается копия карты Беларуси. Однако с годами картина стала устаревать: камни на тропинках, которые означали реки, ушли под землю. Сейчас их достают и восстанавливают по изначальному проекту.
Памятник – республиканского значения, поэтому каждое действие – на особом контроле Министерства природных ресурсов.
Евгений Светогор, директор УП «Зеленстрой Первомайского района»:
На этот год в рамках данного текущего ремонта выделено 95 тысяч белорусских рублей.
Каждое дерево, каждый куст здесь несет свое значение. Поэтому абсолютно ничего меняться не будет. Будут установлены дополнительные информационные таблички. До конца октября планируется завершить данные виды работ.