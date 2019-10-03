Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске

Новости Беларуси. Заросло и местами даже разрушилось. В столичном Музее валунов – ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь начали восстанавливать дорожки и лестницы.

Это первые глобальные работы с момента появления парка. Здесь свыше 2,5 тысяч камней. С высоты птичьего полета получается копия карты Беларуси. Однако с годами картина стала устаревать: камни на тропинках, которые означали реки, ушли под землю. Сейчас их достают и восстанавливают по изначальному проекту. Памятник – республиканского значения, поэтому каждое действие – на особом контроле Министерства природных ресурсов.