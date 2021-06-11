Камерное пение, фольклорные традиции и сыроварня. Как проходят «Вытокі» в Кобрине?
Новости Беларуси. Масштабный фестиваль «Вытоки» в Кобрине 11 июня продолжила молодежная образовательная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продвижению брендов с помощью опытных менторов сегодня учились юные авторы инновационных разработок. Гости и организаторы фестиваля в свою очередь изучили промышленный потенциал региона. «Вытоки» – это уникальное для Беларуси культурно-спортивное движение при поддержке НОКа и Федерации профсоюзов.
Накануне форум уже успел погостить в Лиде и Орше, после Кобрина этим летом форум ожидают в Бобруйске, Мозыре, Жодино и Минске.
С подробностями Яна Шипко.
Яна Шыпко, карэспандэнт:
Адкрыць для сябе новыя куткі Беларусі – такую магчымасць дорыць фестываль «Вытокі». Вось і Кобрын ужо другі дзень грае рознымі фарбамі, дэманструючы гістарычнае багацце, культурную спадчыну і нават прамысловы патэнцыял.
Скажыце «Чыз», мы завіталі да славутых кобрынскіх сыравараў.
Сыры ў Кобрыне варылі яшчэ з часоў ВКЛ у XVI стагоддзі. Гэтае ж градабудаўнічае прадпрыемства пабудавалі 80 год таму. Кажуць, менавіта з Кобрына ў СССР сыры пастаўлялі нават ў буфеты Крамля. Сёння тут ледзьве не самае сучаснае абсталяванне на ўсю краіну, зробленае ў Аўстрыі. Акрамя культавых савецкіх «расійскіх» сыроў а-ля «Пашахонскі», тут вырабляюць яшчэ і вытанчаныя элітныя сыры з еўрапейскай калекцыі: галандскі маасдам і швейцарскі раклет. Усяго больш за 40 пазіцый. Некаторыя спеюць дзевяць месяцаў.
Получили качество сыра как на ручном производстве. На «Вытоках» в Кобрине рассказали про местную сыроварню
Сёння мясцовыя сыры – адзін з вядомых нацыянальных брэндаў. Але каб адчуць гэта, лепш пачаставаць.
Наталля Міхнёнак, удзельніца фестывалю «Вытокі»:
Мы живем в Кобрине, это чувствуем, видим, пробуем, нам это всем нравится. Конечно, качество сыров меняется, появляются новые вкусы. У нас тоже запросы меняются. Допустим, у нас в семье любят устраивать такие вечеринки, сырные тарелки. Мы, наверное, уже соскучились все по таким мероприятиям, по общению, по новым впечатлениям.
Фестываль не толькі знаёміць з рэгіёнамі, але і дае карысны досвед моладзі. Сёння навучэнцы кобрынскіх устаноў адукацыі прэзентавалі свае праекты. Дасведчаныя ментары і арганізатары форуму ў сваю чаргу распавялі, як прасунуць свой стартап і даць бізнэс-жыццё ідэі. Мікалай сваю распрацоўку ўжо спрабаваў укараніць у роднай школе. Эканомія на электраэнергіі склала 6 % альбо 90 рублёў у месяц.
«Выключается в течение 10 секунд». Посмотрите, какое устройство для сбережения энергии придумал школьник
Яшчэ адна прапанова ад маладых талентаў – настольная гульня «Хатнік». Невыпадкова – афармленне ўвасобіла мясцовыя фальклорныя традыцыі.
Юлія Гулюта:
Игровое поле оформлено в стиле коллаж, на котором различные достопримечательности нашей страны. Данный сундук, например, расписан в стиле аговской росписи, он зеленого цвета, которым рисовали сундуки именно в нашем регионе.
Да вытокаў 11 чэрвеня заклікаў і літаратурна-мастацкі салон. Паэтычныя і музычныя творы гучалі ў камернай абстаноўцы школы мастацтва.
Ржаной колосок шелестел, красовался,
Ядреным зерном день за днем наливался.
А стебель его гнул к земле свою спинку:
Куда я гожусь, разве что на подстилку.
Но солнце ласкало то сверху, то сбоку,
И в желтую он превратился соломку.
Яна Шыпко:
Ну а самае цікавае чакае наперадзе, ужо заўтра парк імя Суворава ператварыцца ў буйную святочную пляцоўку. Вось, напрыклад, на сцэне летняга амфітэатру ўжо ўсталёўваецца апаратура. Заўтра тут адбудзецца конкурс маладых выканаўцаў і гала-канцэрт. Ну а ў год 30-годдзя Нацыянальнага алімпійскага камітэту, канешне ж, яркі акцэнт фестывалю – гэта спорт. Заўтра тут будуць прадстаўлены 20 галінаў спорту. Дык вось, паспрабавать свае сілы ў любімых відах спорту, якія, мабыць, дагэтуль даводзілася назіраць толькі па тэлебачанні, як, напрыклад, дзюдо ці хакей, валейбол, і нават конны спорт, запрошваюць арганізатары. І зрабіць свой крок да Алімпу – так гучыць дэвіз фестывалю.