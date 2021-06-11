Камерное пение, фольклорные традиции и сыроварня. Как проходят «Вытокі» в Кобрине?

Новости Беларуси. Масштабный фестиваль «Вытоки» в Кобрине 11 июня продолжила молодежная образовательная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продвижению брендов с помощью опытных менторов сегодня учились юные авторы инновационных разработок. Гости и организаторы фестиваля в свою очередь изучили промышленный потенциал региона. «Вытоки» – это уникальное для Беларуси культурно-спортивное движение при поддержке НОКа и Федерации профсоюзов.

Наталля Міхнёнак, удзельніца фестывалю «Вытокі»:

Мы живем в Кобрине, это чувствуем, видим, пробуем, нам это всем нравится. Конечно, качество сыров меняется, появляются новые вкусы. У нас тоже запросы меняются. Допустим, у нас в семье любят устраивать такие вечеринки, сырные тарелки. Мы, наверное, уже соскучились все по таким мероприятиям, по общению, по новым впечатлениям.