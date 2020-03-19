Калёнов: «С помощью хаус-мастеров удалось стоимость технического обслуживания, не повышая тарифа, довести до 100-процентного возмещения»

Оправдало ли себя введение системы хаус-мастеров, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Минжилкомхоз о хаус-мастерах: «В целом, практика внедрения комплексного обслуживания здания себя оправдала»

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:

Например, в Германии нет аварийной службы. Вообще, не существует, в принципе. Наши директора ЖРЭО очень сильно удивлялись, как так? А вот ночью потекла вода – что делать?

Немецкие коллеги говорят: так хаус-мастер обязан в 2 часа ночи, так как он знает дом, как свои пять пальцев, за 5 минут пойти, перекрыть кран, устранить проблему для людей. А на следующий день уже вызываются различные службы по конкурсу, которые устраняют эту проблему.

И когда с ним начали спорить, он говорит: смотрите, вы купили автомобиль, заправили его, наняли людей, потратили деньги – ещё ничего не случилось. В бизнесе так не принято. То есть надо думать, чтобы на всём экономить. И именно конкуренция, директива Президента и другие нормативные акты, которые приняты, она и направлена на две вещи. Первое – чтобы людям жилось комфортнее, и второе – чтобы за это они платили как можно меньше. Вот, например, с помощью тех же хаус-мастеров удалось стоимость технического обслуживания, не повышая тарифа, довести до 100-процентного возмещения. Это большая работа.