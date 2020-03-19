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  • О портале коммунальной грамотности: «Там есть всё! Почему наши граждане не хотят взять этот готовый продукт бесплатный – зайти и посмотреть?»

О портале коммунальной грамотности: «Там есть всё! Почему наши граждане не хотят взять этот готовый продукт бесплатный – зайти и посмотреть?»

19 марта 2020 12:19
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Проблемы ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира»

«Эти работы не видны, но подлежат оплате, поскольку выполняются». Что входит в техобслуживание дома?

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
Говоря по поводу цифровизации, ведь любой из нас сейчас берёт смартфон, заходит на портал коммунальной грамотности населения – и там есть подробнейшая информация, что входит в техническое обслуживание, периодичность всех этих работ.

Текст, отдельная инфографика, картинки, фотографии хаус-мастеров, ролики про хаус-мастеров, что они делают, картина их рабочего дня.

Там есть всё! Вопрос в другом: а почему наши граждане не хотят взять вот этот готовый продукт бесплатный – зайти и посмотреть? К сожалению, все привыкли, чтобы к ним кто-то пришёл – домой, желательно, и это всё рассказал. Желательно, быстро и так, чтобы было понятно.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Геннадий Каленов

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