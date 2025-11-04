Новые страны могут вступить в ЕС к 2030 году, в их числе Албания, Молдова, Украина и Черногория. Об этом 4 ноября заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Черногория получает пять с плюсом. Страна открыла все переговорные кластеры с Брюсселем и может официально начать работу по приведению своего законодательства в соответствие с нормами Евросоюза. Албания получила пять с минусом. Что тут говорить, Балканы всегда были лакомым регионом для ЕС. А вот Молдове поставили четыре с плюсом. Удивительно, что у нее не высший балл. Ведь за последние 5 лет президент Молдовы Майя Санду только и делает, что бьет челом Брюсселю. Украина в этом рейтинге удостоилась твердой четверки. Грузия и вовсе не сдает экзамен на вступление в ЕС. Казалось бы, почему так?

Двери в ЕС открываются мгновенно, лишь когда потенциальные участники садят на руководящие посты угодных Брюсселю политиков. В противном случае процесс буксует годами. Так, в ходе многолетних переговоров Брюссель повторяет одно и то же: вам необходимы реформы, верховенство закона, борьба с коррупцией. Но ведь уже давно очевидно, что скорость евроинтеграции определяется не усилиями стран-кандидатов, а степенью подчинения внешней политике ЕС.

Особенно ярко это проявляется на примере Сербии. Брюссель осуждает Белград за отсутствие «внутриполитического диалога» и «верховенства закона». Но реальная причина раздражения ЕС в другом: Сербия не присоединилась к санкциям против России. Об этом на днях было заявлено в открытую. Такое поведение обнажает кризис идентичности самого союза. Решения о принятии новой страны принимаются в атмосфере страха потерять бюрократическую империю, которая сама не осознает, что уже давно живет в прошлом.