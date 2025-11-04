Белорусская делегация посетила Центр поддержки цифрового правительства Казахстана

В Астане идут предметные переговоры по развитию белорусско-казахстанских отношений. Минск подтверждает намерение усиливать сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин на встрече с президентом Казахстана. Правительственная делегация прибыла с официальным визитом в Астану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Казахстан развивают отношения в духе стратегического партнерства. Это важный для нас рынок, что подтверждают и цифры товарооборота. В Казахстане расположен ряд совместных предприятий. Это проекты с ключевыми флагманами: МТЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, БЕЛАЗ. Машиностроение значится ключевым вопросом в повестке.

Юлия Шапкина, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Республика Казахстан сотрудничает достаточно давно, конечно же, делимся активно опытом, как они внедряют цифровые сервисы, как мы внедряем. Сегодня мы присутствуем здесь с высоким визитом, и действительно коллеги нас посвятили в новшества в цифровом государстве, которые они сделали.

И можем отметить, что действительно они шагнули вперед очень много, и есть чему поучиться. И сегодня были переданы определенные знания, которые мы сейчас еще дополнительно изучим и применим 100-процентно у себя.

Потому что направления развития у нас идентичны. Аналитика для выявления социальных потребностей населения, более адресная помощь с помощью технологий, поддержка населения с помощью технологий. Это мы заложили в новую пятилетку и, конечно, будем развивать. В том числе с применением опыта наших коллег.