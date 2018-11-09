За что могут выселить из квартиры и в какие сроки?

Новости Беларуси. Если мешать спокойно жить соседям и не платить за коммуналку, то придётся искать новое пристанище. Так 27 злостных нарушителей уже выселили из арендных и социальных квартир, сообщили в программе «Большой город».

Порядок санкций для неплательщиков таков: через два месяца неуплаты начинают отключать отопление и воду.