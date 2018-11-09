За что могут выселить из квартиры и в какие сроки?
Новости Беларуси. Если мешать спокойно жить соседям и не платить за коммуналку, то придётся искать новое пристанище. Так 27 злостных нарушителей уже выселили из арендных и социальных квартир, сообщили в программе «Большой город».
Порядок санкций для неплательщиков таков: через два месяца неуплаты начинают отключать отопление и воду.
После третьего месяца собирают документы в суд, описывают имущество и, наконец, выселяют.
Наталья Чернуха, начальник отдела Единого расчётно-справочного центра г. Минска:
В идеале, если все процедуры будут соблюдены, через 6 месяцев подаётся иск. Как правило, через 3-4 месяца принимается первичное решение о понуждении к отчуждению. Затем даётся год. И ещё через месяца 3-4 принимается решение о продаже с публичных торгов. Мера эта, конечно, крайняя.
И гражданам всегда даётся возможность произвести оплату.
Поэтому мы надеемся на то, что граждане будут вести себя сознательно.