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За что могут выселить из квартиры и в какие сроки?

09 ноября 2018 13:30
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Новости Беларуси. Если мешать спокойно жить соседям и не платить за коммуналку, то придётся искать новое пристанище. Так 27 злостных нарушителей уже выселили из арендных и социальных квартир, сообщили в программе «Большой город».

Порядок санкций для неплательщиков таков: через два месяца неуплаты начинают отключать отопление и воду.

После третьего месяца собирают документы в суд, описывают имущество и, наконец, выселяют.

За что могут выселить из квартиры и в какие сроки?-1


Наталья Чернуха, начальник отдела Единого расчётно-справочного центра г. Минска:
В идеале, если все процедуры будут соблюдены, через 6 месяцев подаётся иск. Как правило, через 3-4 месяца принимается первичное решение о понуждении к отчуждению. Затем даётся год. И ещё через месяца 3-4 принимается решение о продаже с публичных торгов. Мера эта, конечно, крайняя.

И гражданам всегда даётся возможность произвести оплату.

Поэтому мы надеемся на то, что граждане будут вести себя сознательно.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Наталья Чернуха

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