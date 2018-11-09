Где узнать, будет ли капремонт дома в 2019 году?

Новости Беларуси. Утверждена программа капитального ремонта на 2019 год. Запланировано отремонтировать около 500 домов в Минске, рассказали в программе «Большой город».



Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

У нас запланирован капитальный ремонт на 508 жилых домах.

Фактически, это 965 тысяч метров квадратных площади.

Есть перспективы капитального ремонта, которые рассчитаны с 2016 по 2020 год. И есть текущий график капитального ремонта, который ежегодно утверждается администрацией района и до 1 февраля размещается на сайте Мингорисполкома и на сайте района. Также эту информацию можно узнать в ЖКХ. То есть, перечень домов, которые в текущем году попадают под капитальный ремонт.