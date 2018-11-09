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Где узнать, будет ли капремонт дома в 2019 году?

09 ноября 2018 13:30
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Новости Беларуси. Утверждена программа капитального ремонта на 2019 год. Запланировано отремонтировать около 500 домов в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
У нас запланирован капитальный ремонт на 508 жилых домах.

Фактически, это 965 тысяч метров квадратных площади.

Есть перспективы капитального ремонта, которые рассчитаны с 2016 по 2020 год. И есть текущий график капитального ремонта, который ежегодно утверждается администрацией района и до 1 февраля размещается на сайте Мингорисполкома и на сайте района. Также эту информацию можно узнать в ЖКХ. То есть, перечень домов, которые в текущем году попадают под капитальный ремонт.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Юрий Кукашук

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