Вспышка высшего балла X произошла на Солнце

На Солнце в первый раз за 2,5 последних месяца наблюдалась вспышка высшего уровня, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Об этом пишет РИА Новости.

Вспышка класса X2.0 была зафиксирована около 22:20 по московскому времени. В последний раз подобное событие наблюдали 8 декабря 2024 года.