Вспышка высшего балла X произошла на Солнце

На Солнце в первый раз за 2,5 последних месяца наблюдалась вспышка высшего уровня, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Об этом пишет РИА Новости.
Вспышка класса X2.0 была зафиксирована около 22:20 по московскому времени. В последний раз подобное событие наблюдали 8 декабря 2024 года.
Фото: изображение сгенерировано ИИ
Причиной произошедшей вспышки стал быстрый рост солнечной активности, который начался менее суток назад. Чуть ранее в течение дня было зарегистрировано три вспышки среднего М-уровня. Пока нет признаков снижения уровня активности, и возможны новые крупные события.
Вспышка возникла на западном краю Солнца, что сводит к минимуму шансы на воздействие на Землю. Прогноз по геомагнитной обстановке остается стабильным, а риск прихода тяжелых частиц минимален.