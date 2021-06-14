Каково это: быть отцом в декрете? Поговорили с мужчиной, который имеет такой опыт

Традиционно в нашей стране с появлением нового члена семьи мама остается дома с малышом, отец уходит на работу. К такой стандартной схеме уже все привыкли, но у пап тоже есть возможность испытать все «радости» отцовства на себе. Трудовым кодексом семье предоставлено право самостоятельно определять, кто из работающих родителей будет находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В случае выхода матери на работу, службу, учебу в дневной форме получения образования, либо если она является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, осуществляет деятельность в сфере агроэкотуризма, у работающего отца либо у других работающих родственников ребенка есть право уйти в отпуск по уходу за этим ребенком.

Система предоставления такого отпуска гибкая. Его можно разделить на части любой продолжительности. Светлана Белаш:

В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком отца, на него распространяются те же гарантии, что и на мать в период такого отпуска. Вместе с тем практика показывает, что доля отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком составляет в пределах 1 % от всех лиц, находящихся в таком отпуске. Чтобы максимально вовлечь мужчин в воспитание детей и уход за ними, Трудовой кодекс дополнили новой нормой. Теперь отцам при рождении ребенка предоставляется так называемый отцовский отпуск.

Светлана Белаш:

В первые 6 месяцев после рождения, продолжительность этого отпуска в пределах 14 календарных дней. Право на реализацию зависит от желания отца, она является обязательным для нанимателя. Каково это: быть отцом в декрете? Сказка или фильм ужасов для сильной половины человечества? Наш герой побывал в декрете целых два раза.