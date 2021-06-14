Каково это: быть отцом в декрете? Поговорили с мужчиной, который имеет такой опыт
Традиционно в нашей стране с появлением нового члена семьи мама остается дома с малышом, отец уходит на работу. К такой стандартной схеме уже все привыкли, но у пап тоже есть возможность испытать все «радости» отцовства на себе. Трудовым кодексом семье предоставлено право самостоятельно определять, кто из работающих родителей будет находиться в отпуске по уходу за ребенком.
Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В случае выхода матери на работу, службу, учебу в дневной форме получения образования, либо если она является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, осуществляет деятельность в сфере агроэкотуризма, у работающего отца либо у других работающих родственников ребенка есть право уйти в отпуск по уходу за этим ребенком.
Система предоставления такого отпуска гибкая. Его можно разделить на части любой продолжительности.
Светлана Белаш:
В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком отца, на него распространяются те же гарантии, что и на мать в период такого отпуска. Вместе с тем практика показывает, что доля отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком составляет в пределах 1 % от всех лиц, находящихся в таком отпуске.
Чтобы максимально вовлечь мужчин в воспитание детей и уход за ними, Трудовой кодекс дополнили новой нормой. Теперь отцам при рождении ребенка предоставляется так называемый отцовский отпуск.
Светлана Белаш:
В первые 6 месяцев после рождения, продолжительность этого отпуска в пределах 14 календарных дней. Право на реализацию зависит от желания отца, она является обязательным для нанимателя.
Каково это: быть отцом в декрете? Сказка или фильм ужасов для сильной половины человечества? Наш герой побывал в декрете целых два раза.
Максим Барбашин, отец в декрете:
Почему я решил пойти в декрет? Потому что моя жена работает финансовым директором в крупной компании. И когда у нас родилась первая дочь, карьера жены шла в гору. Чтобы не прерывать карьеру, в декрет пошел я. Вначале было страшно кормить, поить, памперсы менять, но потом оно само приходит. С тех пор как я пошел в декретный отпуск, моя жизнь кардинально поменялась. Я думал, что я отосплюсь, буду смотреть сериалы, фильмы. Думал, что там ребенка кормить – каждые три часа и все. Да, моя жизнь поменялась кардинально. Нагулялся я вдоволь, по 5-6 часов с коляской, но не отоспался. После декрета ко мне пришло важное осознание, какой это тяжелый труд. Потому что я пожил в этом и знаю, что это такое.
Но постепенно мы идем к тому, что участие родителей в воспитании малыша станет равноправным, ведь ребенок нуждается в заботе и внимании и мамы, и папы.