У грабителя всего несколько минут. Как работает современная система сигнализации?

Сезон летних отпусков – лучшее время не только для всех любителей единения с природой вдали от дома. Этот горячий период – фаворит для искусных грабителей, поклонников легкой наживы. И хотя квартирные кражи в наше время случаются гораздо реже, помните, на каждый товар есть свой купец. Надеяться, что «авось пронесет» не стоит.

Александр Александров, заместитель начальника Фрунзенского (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, начальник отделения средств и систем охраны: Последнее проникновение во Фрунзенском было в мае текущего года. Гражданин проник на территорию жилого дома, повредил стекло, он был задержан. Лучшей профилактикой является оборудование своих домов, гаражей, сейфов средствами охранной сигнализации. Когда мы говорим об охране, мы говорим о том, что важны и техническая укрепленность, и замки, и двери, и ролеты, и охранная сигнализация, и тревожная сигнализация, в том числе охранное телевидение. Ведь охрана – это не что-то одно, это комплекс мер.

Все гениальное просто. Если вдруг вы решили оборудовать свой дом современной охранной системой, не нужно долго ломать голову, где, что и как – доверьте это профессионалам. Сегодня мастерами своего дела по праву можно назвать Фрунзенский отдел Департамента охраны МВД Беларуси. Как самое крупное подразделение в республике, сотрудники организации обслуживают свыше 10 тысяч абонентов. Стать одним из пользователей легко – достаточно подать заявку по телефону или отправить запрос по электронной почте. Работники подразделения оперативно отреагируют на исходящий вызов и среди широкого спектра услуг выберут то, что подойдет именно вам.

Александр Александров:

У правонарушителя не будет много времени, чтобы сделать что-то противозаконное. Потому что считанные минуты от срабатывания до прибытия нашего наряда.