Донором может стать любой белорус. Вот как люди помогают спасать жизни

Теме донорства в Беларуси уделяется особое внимание. Без запаса крови не обходится ни одна отрасль медицины. К счастью, список тех, кто готов поделиться здоровьем, с каждым годом расширяется. Илья на донации впервые. Юноша признается, давно проникся идеей о том, что донор способен спасти чью-то жизнь.

Илья Адамович:

У меня много друзей, которые уже проходили эту процедуру. Я тоже захотел попробовать. Я первый раз в центре трансфузиологии. Сегодня буду сдавать кровь на возмездной основе, в дальнейшем буду сдавать на безвозмездной основе, и моя кровь кому-то поможет. А вот Александр – альтруист с большим стажем донаций. Мужчина стремится получить звание почетного донора.

Александр Сауть:

Самое больное, когда снимают пластырь с волос. Сдается кровь довольно быстро, минут 5-6. Приходите, сдавайте и не бойтесь. Записаться на сдачу крови можно по телефону либо пройдя регистрацию на сайте центров трансфузиологии. При себе нужно иметь паспорт, справку о состоянии здоровья и результаты обследований.

Ольга Махина, заведующая отделением заготовки крови Городского центра трансфузиологии 6-ой городской клинической больницы г. Минска:

Донором может стать любой гражданин Республики Беларусь или лицо, имеющее вид на жительство, постоянно проживающее в Беларуси, в возрасте от 18 до 60 лет. Человек должен быть здоров, не иметь хронических заболеваний. Те, кто однозначно не сможет стать донором, это лица, имеющие вирусный гепатит В, С, ВИЧ-инфицированные лица, перенесшие или имеющие сифилис, лица, стоящие на учете в наркодиспансере, тубдиспансере. После донации, кровь и плазму сортируют и быстро замораживают. Кровь хранится в специальных камерах до 45 дней, а плазма может находиться в замороженном состоянии до трех лет. Но технологии не стоят на месте.

Галина Мельнова, заведующая отделением карантинизации с группой долгосрочного хранения компонентов крови Городского центра трансфузиологии 6-ой городской клинической больницы г. Минска:

Чтобы хранить кровь более длительно, бывают различные ситуации, существует криозамораживание. Мы здесь подготавливаем для заморозки и храним либо в низкотемпературных холодильниках на -80 градусов при умеренном хранении. Там можно 10 лет хранить образцы. И при ультранизких – это жидкий азот при температуре -190 градусов. Здесь кровь можно хранить 30 лет.