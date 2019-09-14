Каково это – быть автюком? Фестиваль народного юмора прошёл в Калинковичах

Новости Беларуси. Они садят картофель, выстреливая в поле из рогатки; точат ножи, бегая за жерновами и даже корову доят, приподнимая её над землёй.

Особые белорусы – автюки – в очередной раз собрали гостей на фестивале народного юмора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи гостей из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Болгарии в эти дни принимает Калинковичский район. Шутки о столице Беларуси прямо из столицы белорусского юмора в материале Александра Добрияна.

Александр Добриян, корреспондент:

Каждый автюк с пелёнок знает, что центр вселенной он здесь, между Большими и Малыми Автюками. Это аксиома, не требующая доказательств. Для сомневающихся, пожалуйста – Автюковский глобус. Каждая деревня на нём самобытный континент в бескрайнем океане народного юмора и самоиронии.

Особенный склад ума автюков этнографы отмечали ещё два столетия назад. Ничего не изменилось и в 21 веке. Они по-прежнему всё делают по-своему, не переставая иронизировать над этой особой манерой.

Почти за четверть века своей истории фестиваль народного юмора стал самобытным брендом страны. Белорусские Автюки сродни украинской Одессе и болгарскому Габрово. 400 артистов из 5 стран в конкурсной программе фестиваля лишнее тому подтверждение.

Тихомир Циров, гость фестиваля (Болгария):

У нас, в Габрово, тоже танцуют, но, к сожалению, без музыки. Потому что габровцы не любят платить музыкантам. Они лучше будут слушать, как принимают гостей в соседнем городе. А если серьёзно, то белорусский юмор очень похож на болгарский. Нас в Беларуси очень хорошо принимают. Здесь прекрасно.

Не забыли в столице народного юмора пошутить и о Минске. По мнению автюков, если не каждый второй, то уж точно каждый пятый минчанин имеет автюковские корни.