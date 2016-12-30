Каков штраф за самовольную застройку?

«Горячая линия» телеканала СТВ – та линия жизни, которая соединяет всех тех, кто попал в трудную ситуацию. Звонят много, отовсюду и по разным причинам. Советом всем старается помочь юрист.

Вопрос:

Какая ответственность предусмотрена за ведение строительства на земельном участке без оформления соответствующих документов?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии со статьей 21.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, самовольное строительство жилых домов, производственных, хозяйственных, культурно-бытовых или иных строений и сооружений влечет наложение штрафа на гражданина в размере от 20 до 50 базовых величин. На индивидуального предпринимателя – от 20 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – от 500 базовых величин. Привлечение к административной ответственности и факт уплаты штрафа лицом, совершившим административное правонарушение, не является основанием для узаконивания самовольной постройки.