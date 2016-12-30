Нужно ли пробивать талон в автобусе ребёнку в коляске?

«Горячая линия» телеканала СТВ – та линия жизни, которая соединяет всех тех, кто попал в трудную ситуацию. Звонят много, отовсюду и по разным причинам. Советом всем старается помочь юрист.

Вопрос:

Сколько необходимо приобрести талонов на проезд в городском транспорте, если едешь с ребенком до 3-х лет в детской коляске?

Елена Мойсейчик, юрист:

При перевозке детей в коляске в общественном транспорте оплата за проезд взимается только с пассажира, который сопровождает ребёнка. Дети до 10 лет проезд не оплачивают. За перевоз ребенка в детской коляске оплата не взимается.