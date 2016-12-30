Должны ли пенсионеры платить налоги на участок и недвижимость?

«Горячая линия» телеканала СТВ – та линия жизни, которая соединяет всех тех, кто попал в трудную ситуацию. Звонят много, отовсюду и по разным причинам. Советом всем старается помочь юрист.

Вопрос:

Я - пенсионер по возрасту, живу в своём доме. Земельный участок, на котором расположен дом, и сам жилой дом принадлежат мне на праве собственности. В этом доме также зарегистрирован, но не проживает мой 42-летний сын. Я налоги (земельный и на недвижимость) плачу, а мой сосед, тоже пенсионер, налог не платит, потому что вместе с ним никто не прописан. Почему?

Елена Мойсейчик, юрист:

От уплаты имущественных налогов освобождаются пенсионеры по возрасту, но только в том случае, если по месту их жительства не зарегистрированы трудоспособные люди. В Вашем же случае, вместе с Вами в доме зарегистрирован совершеннолетний трудоспособный сын. Вот Вы и обязаны уплачивать земельный налог, и налог на недвижимость.