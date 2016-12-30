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Налог на завещанный дом платят пропорционально долям?

30 декабря 2016 16:08
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«Горячая линия» телеканала СТВ – та линия жизни, которая соединяет всех тех, кто попал в трудную ситуацию. Звонят много, отовсюду и по разным причинам. Советом всем старается помочь юрист.  

Вопрос:  
После смерти отца в наследство вступили я и моя дочка в равных долях. Обеим прислали извещение на уплату налогов за отцовский дом. Сумма немаленькая. Наверное, работники ошиблись и посчитали налог дважды?

Елена Мойсейчик, юрист:
Поскольку Вы и Ваша дочь вступили в наследство на ½ доли дома каждая, то и налог рассчитан и предъявлен к уплате пропорционально доле каждой. Если у вас появились сомнения в том, правильно ли рассчитаны налоги, то обратитесь к инспектору налоговой службы, закрепленному за вашим участком. 

# общество # Налоги

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