Налог на завещанный дом платят пропорционально долям?

«Горячая линия» телеканала СТВ – та линия жизни, которая соединяет всех тех, кто попал в трудную ситуацию. Звонят много, отовсюду и по разным причинам. Советом всем старается помочь юрист.

Вопрос:

После смерти отца в наследство вступили я и моя дочка в равных долях. Обеим прислали извещение на уплату налогов за отцовский дом. Сумма немаленькая. Наверное, работники ошиблись и посчитали налог дважды?

Елена Мойсейчик, юрист:

Поскольку Вы и Ваша дочь вступили в наследство на ½ доли дома каждая, то и налог рассчитан и предъявлен к уплате пропорционально доле каждой. Если у вас появились сомнения в том, правильно ли рассчитаны налоги, то обратитесь к инспектору налоговой службы, закрепленному за вашим участком.