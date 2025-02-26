Илья Соловьёв набрал первые очки в НХЛ

Сразу три белорусских хоккеиста 26 февраля сыграли в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Вашингтона с «Калгари», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Набрать очки удалось лишь одному из них. Отечественный защитник Илья Соловьев в первой 20-минутке отдал результативную передачу и помог канадской дружине открыть счет. Тем самым оформив и себе в копилку первый балл в регулярном чемпионате. Всего игрок обороны провел на льду почти 12 минут, применил четыре силовых приема и закончил встречу с показателем полезности +1. Напомним, для Ильи эта встреча стала только третьей в НХЛ. А вот нападающий «Калгари» Егор Шарангович и форвард «Вашингтона» Алексей Протас обошлись без результативных действий.