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Госсекретарь США Рубио: Киев отказался от мирных переговоров с РФ

26 февраля 2025 14:40
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Украина отказалась вести переговоры о мирном разрешении конфликта с Россией, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

Киев не захотел сесть за стол переговоров, невзирая на усилия Вашингтона.

Госсекретарь США Рубио: Киев отказался от мирных переговоров с РФ-1

Фото: pixabay

Ранее российский президент Владимир Путин обвинил Владимира Зеленского в уклонении от ведения переговоров, где лидер Украины ссылается на военное положение в стране. По словам украинского главы, он выступает за мир, который основан на гарантиях безопасности Украине.

# Международная политика

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