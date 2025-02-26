Госсекретарь США Рубио: Киев отказался от мирных переговоров с РФ

Украина отказалась вести переговоры о мирном разрешении конфликта с Россией, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.
Киев не захотел сесть за стол переговоров, невзирая на усилия Вашингтона.
Украина отказалась вести переговоры о мирном разрешении конфликта с Россией, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.
Киев не захотел сесть за стол переговоров, невзирая на усилия Вашингтона.
Фото: pixabay
Ранее российский президент Владимир Путин обвинил Владимира Зеленского в уклонении от ведения переговоров, где лидер Украины ссылается на военное положение в стране. По словам украинского главы, он выступает за мир, который основан на гарантиях безопасности Украине.