Лавров отреагировал на заявление о размещении европейских миротворцев в Украине

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия не считает возможным размещение в Украине европейских миротворцев. Об этом пишет РИА Новости.



Он подчеркнул, что это привело бы к перекачке в Украину оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что миротворческие силы в Украине необходимы, но при этом формат миссии должен быть приемлем для всех сторон. Газета The Telegraph сообщила, что Британия и Франция обсуждали вопрос об отправке миротворцев в Украину после завершения конфликта.