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Лавров отреагировал на заявление о размещении европейских миротворцев в Украине

26 февраля 2025 14:14
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По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия не считает возможным размещение в Украине европейских миротворцев. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что это привело бы к перекачке в Украину оружия. 

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что миротворческие силы в Украине необходимы, но при этом формат миссии должен быть приемлем для всех сторон. Газета The Telegraph сообщила, что Британия и Франция обсуждали вопрос об отправке миротворцев в Украину после завершения конфликта.

Лавров отреагировал на заявление о размещении европейских миротворцев в Украине-1

Фото: kremlin.ru

В пресс-бюро СВР России полагают, что это станет де-факто оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ввод миротворцев возможен только с согласия сторон конфликта.

# Международная политика

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