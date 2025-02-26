Баскетбольный клуб «Минск» уступил «Парме» в матче молодёжной лиги ВТБ

В очередном матче регулярного чемпионата молодежной лиги ВТБ «Минск» в гостях с разгромным счетом уступил «Парме», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поначалу борьба еще наблюдалась. Но хозяева быстро прибрали инициативу к рукам. На большой перерыв белорусы ушли в роли догоняющих, с отставанием в 23 очка. Дальше догнать хозяев было уже сложно, по итогу матч завершился со счетом 106:76. Этим поражениям подопечные Дмитрия Колтунова прервали серию побед из двух матчей. В турнирной таблице «Минск» находится на 7 строчке. Повторный матч дружин состоится 27 февраля.