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Россия и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля

26 февраля 2025 14:22
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Встреча России и США по вопросам нормализации работы дипломатических представительств пройдет в Стамбуле 27 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Россия и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля -1

Фото: pixabay

Высокопоставленные дипломаты обсудят накопленные системные сложности, возникшие из-за действий прежней администрации, и ответные взаимные меры.

Лавров подчеркнул, что по результатам встречи станет ясно, насколько быстро и эффективно можно двигаться вперед.

# Международная политика

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