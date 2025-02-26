Россия и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля

Встреча России и США по вопросам нормализации работы дипломатических представительств пройдет в Стамбуле 27 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Встреча России и США по вопросам нормализации работы дипломатических представительств пройдет в Стамбуле 27 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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Высокопоставленные дипломаты обсудят накопленные системные сложности, возникшие из-за действий прежней администрации, и ответные взаимные меры.
Лавров подчеркнул, что по результатам встречи станет ясно, насколько быстро и эффективно можно двигаться вперед.