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Белорусские конькобежцы завоевали 6 медалей на Кубке сильнейших

26 февраля 2025 20:11
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Шесть медалей завоевали белорусские конькобежцы на Кубке сильнейших, который 26 февраля стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, на первую ступень пьедестала поднялись Марина Зуева и Егор Домарацкий. Конькобежцы не оставили шансов соперникам на дистанциях 3 и 5 км соответственно. Ранее серебряными призерами на дистанции 500 метров стали Анна Доморацкая и Игнат Головотюк, уступив в дисциплинах россиянам. Еще одно золото и серебро в копилку отечественной дружины в командном спринте принесли женское и мужское трио соответственно.

Белорусские конькобежцы завоевали 6 медалей на Кубке сильнейших-2

Марина Зуева, победительница Кубка сильнейших по конькобежному спорту:
Эти соревнования для меня были очень важны, так как любой старт дома – это какая-то ответственность, и всегда хочется порадовать зрителей и себя. Потому что это наш лед. И хочется здесь показывать самые высокие результаты и, конечно, побеждать.

Белорусские конькобежцы завоевали 6 медалей на Кубке сильнейших-4

Сергей Ильютик, старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Борьба со спортсменами Российской Федерации это важно. Мы уже три года вместе с ними, у нас борьба между собой. Где-то на одних соревнованиях выигрывают одни спортсмены, но это спорт, и мы с ними движемся вперед.

# Спортивные соревнования

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