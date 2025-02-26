Белорусские конькобежцы завоевали 6 медалей на Кубке сильнейших

Шесть медалей завоевали белорусские конькобежцы на Кубке сильнейших, который 26 февраля стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, на первую ступень пьедестала поднялись Марина Зуева и Егор Домарацкий. Конькобежцы не оставили шансов соперникам на дистанциях 3 и 5 км соответственно. Ранее серебряными призерами на дистанции 500 метров стали Анна Доморацкая и Игнат Головотюк, уступив в дисциплинах россиянам. Еще одно золото и серебро в копилку отечественной дружины в командном спринте принесли женское и мужское трио соответственно.

Марина Зуева, победительница Кубка сильнейших по конькобежному спорту:

Эти соревнования для меня были очень важны, так как любой старт дома – это какая-то ответственность, и всегда хочется порадовать зрителей и себя. Потому что это наш лед. И хочется здесь показывать самые высокие результаты и, конечно, побеждать.