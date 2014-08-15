Более 9 млн тонн зерна собрали белорусские аграрии. В некоторых областях уже готовятся к уборке кукурузы

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси уже собрали рекордный урожай – более 9 миллионов тонн. В лидерах по-прежнему Минская область. Здесь намолочено свыше двух миллионов тонн. Столичный регион также первый по количеству сданного зерна в счет госзаказа.

Вторая по сбору зерновых – Гродненская область. У нее же самая высокая урожайность. Замыкает тройку лидеров Брестская область.

На 100% уже справились два региона — Гомельская и Могилевская области. Всего хлеборобам по всей стране осталось обработать менее 3% площадей.

Последний комбайн вернулся в мехдвор хозяйства «Восход» всего несколько дней назад – помогали убрать урожай местным. Остальные машины здесь давно. Жатва в хозяйстве закончилась в первых числах августа. Намолотили ни много ни мало, а почти 7,5 тысяч тонн зерна. С каждого поля собирали в среднем по 73 центра с гектара.

Аграрии говорят, что в 2014 году и погода была как на заказ, и техника не подвела. Только одно не радует главного агронома «Восхода»: урожайность не самая высокая в Республике.

Игорь Протасень, главный агроном СПХ «Восход»:

Уборочная кампания в хозяйстве прошла слаженно, быстро, организованно, на подъеме. В настоящее время идет подготовка к закладке урожая 2015 года.

Практически во всех хозяйствах нашей республики комбайны уже вышли на заслуженный отдых. Их сейчас готовят к следующей уборке. Потом законсервируют, то есть поставят в боксы. Но поля пустовать не будут. Туда выходит другая техника.

Убрать солому с полей – первое правило земледелия. Если ее оставить под открытым небом, тогда поле будет непригодным для сева озимых. Они требуют хорошей земли и чистоты.

А вот поле для рапса уже практически готово. Механизаторы трудятся и днем, и ночью. У них в прямом смысле работы пахать – не перепахать, при этом качество замеряют под линеечку.

Хранение хлеба – отдельная техническая наука. Андрей Кузьмин говорит, что в этих кнопках освоился быстро. Горит зеленая – значит зерно движется в башни, синяя – оно достигло точки назначения. Вместительность каждой башни – около полутора тысяч тонн зерна. В этих закромах сейчас хранится весь хлеб, собранный в хозяйстве «Восход».

Анатолий Маслякевич, агроном СПК «Остромечево»:

Хороший урожай в этом году у нас. Грубо говоря, сколько я здесь работаю, первый раз такой урожай.

Хозяйство «Остромечево» в Брестском районе – одно из самых крепких в области. Только за нынешнюю уборочную аграрии убрали с полей больше 25 тысяч тонн зерна.

Порадовали земли и небывалой урожайностью – почти 58 центнеров с гектара.

Благодаря погоде зерно практически не пришлось дорабатывать. Сегодня в амбарах – золотой запас пшеницы высшей пробы.

Алексей Скакун, председатель СПК «Остромечево»:

Не везде такая, но такую, конечно, догоним.

Но почивать на лаврах в хозяйстве не привыкли. Едва поставив комбайны, здесь уже готовятся к уборке кукурузы. Эта культура – особая гордость остромечевских агрономов. Высота побегов царицы полей – более 3 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.