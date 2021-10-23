Работы в саду ещё не окончены. Лунный календарь огородника на последние дни октября

Время сверить работы в саду с лунным календарем. Начало недели – благоприятное время для борьбы с болезнями и вредителями растений, а также для посева зеленных культур на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус».
Время сверить работы в саду с лунным календарем. Начало недели – благоприятное время для борьбы с болезнями и вредителями растений, а также для посева зеленных культур на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус».
На последние дни октября смело можно планировать посадки лука и чеснока под зиму. Также при необходимости можно сажать и пересаживать садовые растения.
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