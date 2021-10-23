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Работы в саду ещё не окончены. Лунный календарь огородника на последние дни октября

23 октября 2021 15:19
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Время сверить работы в саду с лунным календарем. Начало недели благоприятное время для борьбы с болезнями и вредителями растений, а также для посева зеленных культур на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус».

Работы в саду ещё не окончены. Лунный календарь огородника на последние дни октября-1

На последние дни октября смело можно планировать посадки лука и чеснока под зиму. Также при необходимости можно сажать и пересаживать садовые растения.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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